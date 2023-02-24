俄烏開戰一年…兩軍折損30萬人 800萬人淪難民

聯合國難民署估計，戰爭爆發後有800多萬烏克蘭人逃到國外，是歐洲自二戰以來最大規模的難民潮。(Getty Images)

俄烏戰爭打了一年，雙方在軍事、經濟和其他方面都付出慘重代價，生命損失也不斷攀升，根據挪威最新統計，俄烏戰爭已造成18萬俄軍和10萬烏軍傷亡；其他西方國家則估計俄烏各有15萬名官兵傷亡。相較之下，前蘇聯入侵阿富汗10年，折損1.5萬人，可見俄烏戰爭的慘烈。

烏克蘭 自估至少已20萬人喪命，西方估計有30至40萬軍民死亡。麻煩的是烏克蘭民眾既要躲俄軍空襲，又得防自家軍隊重重布雷，除雷至少得再花數十年。

烏克蘭東部是雙方交戰最激烈的地區，由北到南，兩軍在綿延1500公里的前線廝殺。美智庫估計，俄軍占領烏克蘭五分之一領土，烏克蘭參謀本部則宣稱奪回被占領土的四成。

聯合國 難民署估計，戰爭爆發後有800多萬烏克蘭人逃到國外，是歐洲自二戰以來最大規模的難民潮。烏克蘭鄰國波蘭接納150萬人。

超過500萬人在烏克蘭境內流離失所，俄國 宣稱另有500萬人向俄國尋求庇護，烏克蘭斥為「強制遷徙」。根據聯合國數據，在總難民人數中，婦女和兒童約占86%。

法新社報導，俄烏戰爭一年後，聯合國估計目前有2180萬烏克蘭人需要人道主義援助。聯合國估計，人道協助支出光是今年就需經費56億美元，其中17億美元用於援助東歐各地收容的400多萬烏克蘭難民，大部分資金將用於波蘭和摩爾多瓦。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪在聲明中說：「歐洲已經證明有能力採取大膽集體行動來幫助難民。然而，我們絕對不能將這種回應或接待社區的熱情好客視為理所當然」。格蘭迪說，「持續的國際支持和聲援有其必要，直到難民能夠安全和有尊嚴地返回家園，這依然必須是優先事項」。