俄烏戰爭周年／承認新領土、中立地位入憲…「普亭活路」4個關鍵

俄烏戰爭開戰一年，至今沒有贏家，俄國導彈狂炸烏克蘭基礎設施與平民區，許多地區變成廢墟。（美聯社）

2022年2月24日克里姆林宮強人普亭 發動戰爭，入侵弱小鄰國烏克蘭 ，但美聯社指出，到目前為止，這場豪賭似乎適得其反，並已對他長達20多年的統治，構成最大威脅。

去年出版傳記「普亭」(Putin)的英國記者蕭特(Philip Short)表示，「基本上，他打算做的一切，全都演變成災難性的錯誤。」

普亭高估他的軍隊，低估烏克蘭的抵抗和西方支持；戰爭暴露出他個人及他的軍隊、情報部門和政府經濟部門的弱點；烏克蘭軍隊奪回了俄羅斯占領的一半以上領土；戰爭造成雙方數十萬人死傷，促使烏克蘭、瑞典和芬蘭尋求加入北約；俄羅斯承受更多安全威脅，過去數十年與西方的和合關係被破壞，被國際孤立。

「新聞周刊」(Newsweek)在俄烏戰爭滿周年前夕也對普亭做出類似的評斷，認為一年普亭遭受挫折的最關鍵源頭，是俄軍並未預期那樣迅速占領烏克蘭首都基輔，並建立親俄政權，而俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號(Moskva)在4月14日沉沒，以及連接克里米亞半島的克里米亞刻赤大橋(Kerch Bridge)10月8日被炸。

包括蕭特在內的觀察人士和一名前克里姆林宮內部人士，都將現年70歲的普亭描述為一個反覆無常的軟弱領導人，思想僵化過時，過度擴張並拒絕承認困難；但他們也看到，普亭決心打贏這場漫長艱苦的戰爭，很難預測他會如何找「出路」。

「局勢決定了普亭會如何選擇，」美國智庫卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員史塔諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)表示，目前「好像除了軍事手段外，沒有其他解決衝突的方法；這很可怕。」

蕭特認為，普亭把自己「逼到了牆角」，但他不太可能放棄，「他的性格總是愈戰愈勇。」

布魯金斯學會高級研究員、前任白宮俄羅斯顧問菲奧娜‧希爾(Fiona Hill)認為，普亭想在烏克蘭迅速獲勝，然後在基輔任命新總統，迫使它加入白俄羅斯 與俄羅斯的斯拉夫聯盟；然後普亭會讓接班人治理俄羅斯，自己升去領導更大的聯盟。

分析人士認為，端視戰局如何發展，普亭可能面臨幾種情境，從他最大的夢魘—政變或起義，到明年贏得連任。

拉脫維亞里加自由大學(Free University in Riga)俄羅斯政治分析專家奧列什金(Dmitry Oreshkin)認為，「普亭需要說服自己，他打敗了烏克蘭；但他比任何人都清楚，事實上，他輸了。」

奧列什金指出，隨著軍事挫折增加，俄羅斯人在道義和心理上都在退縮；俄羅斯人的冷漠，加上經濟困難，可能會在今年春天對普亭產生反作用力，俄羅斯人會問：「你承諾會勝利，勝利在哪裡呢？」

曾任普亭文膽的政治分析家加利亞莫夫(Abbas Gallyamov)表示，普亭不承認錯誤或失敗，他「迫切需要一場勝利來證明自己是強人」，「當他被一半以上的人憎恨時，精英政變、軍事政變的可能性就會增加」；時間點可能是「2024年再加個一兩年」。

加利亞莫夫指出，如果普亭能獲得對「新領土」的承認，加上北約宣布停止擴張，或烏克蘭將中立地位納入其憲法，或宣布俄羅斯語為第二官方語言，都可以成為普亭的「活路」。