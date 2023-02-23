眾院對中委員會主席曾低調訪台：盼夏天前在台開會

眾院「對中特別委員會」主席蓋拉格日前秘密訪台，拜會蔡英文總統等高層。他接受華郵專訪時透露，擬在今年夏天前在台灣舉辦聽證會，並回報結果給麥卡錫議長，作為明年台灣總統大選後訪台的參考。(美聯社)

「麥卡錫 若訪台 可能在台明年大選後」

聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）接受華盛頓郵報專訪表示，希望在夏天前到台灣舉行聽證會，其成果將有助眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和民主黨領袖佛瑞斯（Hakeem Jeffries）規畫訪台行，若成行，可能的時間點為明年初台灣的總統大選後。

眾院議長麥卡錫一直表達訪台意願，蓋拉格透露，麥卡錫及少數黨領袖等跨黨派議員可能在明年初台灣總統大選後訪台。（Getty Images）

不過蓋拉格也說，「我不清楚麥卡錫議長有任何規畫中的訪台計畫，若麥卡錫想去自然能去，不可能讓北京 否決任何議員的出訪行程。」

特別委員會成員、聯邦眾議員惠特曼（Rob Wittman）日前透露，蓋拉格有意在台灣舉行聽證會，這樣做對全球和台灣來說，都很有意義。

蓋拉格接受華郵 專訪時證實說，希望能在夏天前就在台灣開會，然後將成果匯報給麥卡錫，讓麥卡錫能更好地規畫訪台行；麥卡錫和傑瑞斯可能在明年總統大選後訪台。

華郵：蓋拉格在台曾拜會蔡英文、賴清德

華郵22日報導，蓋拉格以前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）引發的效應為鑑，低調訪問台灣，4天的行程內，會晤了台灣國安高層，包含蔡英文總統、副總統賴清德、國防部長邱國正，以及情報首長等人。華郵的報導中也提到有位不具名的美國國防官員同時在台灣訪問，日前國防部副助理部長切斯才訪台返美，並參加20日的美台國安高層會議。

稱美對台軍售交付延宕 讓台灣憂心

蓋拉格表示，「幾乎每一位我遇到的台灣官員都跟我說，俄羅斯侵略烏克蘭是一個警訊。」蓋拉格說，從這些領導者口中聽到最重大的事情是，他們擔心軍售交付延宕，這困擾著台灣人，令人無法接受；蓋拉格說，台灣正盡力達成每件美國所能要求的事情，來強化自身國防能力。蓋拉格提到，台灣的國防經費增加14%創下紀錄，國防預算更達GDP的2.4%，比歐洲國家平均2%更高。

華郵報導，這是蓋拉格首度台灣行，他驚艷於台灣政府面對北京威脅與解放軍急速成長的警覺性；他說，防止台灣遭受侵略以及第三次世界大戰的上上策，是對台灣挹注硬實力，逐步增加中國大陸國家主席習近平侵略台灣的成本。

蓋拉格促全力提供台灣武器以避戰

蓋拉格說，他希望透過特別委員會，讓外界關注到提供武器給台灣的重要性；美國應盡全力提供台灣武器設備，以避免戰爭。

蓋拉格表示，沒人知道，習近平哪天早晨醒來後會決定要入侵，但應該盡快展開拒止部署。

蓋拉格21日投書華爾街日報描述訪台行，他引述與賴清德的對話，賴對蓋拉格比喻，若是打籃球一對一，中國共產黨可能會贏，但是對上一個美國領導的隊伍，北京不會獲勝；美國在衝突爆發前投資在印太區域的硬實力，並解決台灣200億美元的軍售交付延宕問題，會給盟友信心，並使敵人卻步。

華郵的報導則特別提到魚叉反艦飛彈和F-16戰機，最快要到2027年才陸續交貨；報導裡也提及台灣生產全球90%的晶片，戰略地位重要。