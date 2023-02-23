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推薦台灣華語教育 美國務院擬致函各州

台灣新聞組／綜合報導
台外交部與美國在台協會（AIT）22日舉行「台美教育倡議成果說明會」，說明近年台美教育合作進展，外交部政務次長李淳（右3）、美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）（右4）、教育部政務次長劉孟奇（右2）等人出席，在台前合影留念。(中央社)
台外交部與美國在台協會（AIT）22日舉行「台美教育倡議成果說明會」，說明近年台美教育合作進展，外交部政務次長李淳（右3）、美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）（右4）、教育部政務次長劉孟奇（右2）等人出席，在台前合影留念。(中央社)

台美教育倡議將擴大合作，美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿道森22日宣布，國務院擬致函各州教育官員委員會，建議各校在K-12(幼兒園到12年級)階段與台灣合作華語教學。

中央社報導，台美22日上午在台北舉行第三次「台美教育倡議高層對話」，並在會後說明相關成果。出席者包括道森(Camille Dawson)、美在台協會(AIT)執行理事藍鶯(Ingrid Larson)、AIT副處長柯傑民(Jeremy Cornforth)、台外交部政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮。

美國國務院2020年將中國在海外教授華語的孔子學院認定為「外國使團」，並在2020年底與台灣啟動「台美教育倡議」合作。據「美國之音」去年的報導，全美大學中的118家孔子學院迄今已關閉104家。

道森致詞時表示，台美教育倡議核心目標是透過中、英文語言交流，共同捍衛學術自由，美國選擇與台灣合作，是因台灣有自由充滿活力的教育環境，和美國相似，沒有任何壓迫與審查制度。

道森表示，美國國務院已起草一封信函，將寄給「各州教育官員委員會」(Council of Chief State School Officers, CCSSO)，支持美國從幼兒園到12年級(相當高三)的學校與台灣華語教學合作。

道森表示，在上午的第三次會談中，雙方除回顧倡議過去兩年多的實施成果，未來美國學生來台及台灣華語教師赴美的人數也都確定將增加，台灣方面另提出許多「充滿創意」的點子，美方很期待繼續深化合作。

李淳致詞時強調，台美這項「政府對政府」(government-to-government)合作的幾項重大進展，首先是雙方的對話已經「制度化」，確保能系統性並及時就重大關切問題進行溝通。他表示，雙方將增加對學術交流基金會的支持力度， 使在台灣的美國「傅爾布萊特」學術交流計畫，成為區域內最大計畫。

李淳表示，隨著美國國務院獎學金計畫不斷擴大，每年將有更多有才華的美國學生被資助到台灣學習中文。最後是台美將持續舉辦共同各種活動，促進美台教育合作，讓更多教師和學生認識該倡議提供的豐富資源。

李淳表示，台灣已與美國各州政府簽署超過20個教育相關備忘錄，相信未來台美基於共享價值與共同利益，未來的合作也會持續增加。

台外交部與美國在台協會（AIT）22日在台北舉行「台美教育倡議成果說明會」，教育...
台外交部與美國在台協會（AIT）22日在台北舉行「台美教育倡議成果說明會」，教育部政務次長劉孟奇出席致詞。(中央社)

教育部 國務院 AIT

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