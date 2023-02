「他們在造艦時使用奴工」 海軍部長稱美造艦能力跟不上解放軍

美國海軍部長德爾托羅(Carlos Del Toro)21日表示,隨著北京 尋求投射其力量橫跨大洋,解放軍 海軍跟美國海軍相比擁有顯著的優勢,包括更大的艦隊與更強的造船能力。

德爾托羅在美國華府 的全國記者俱樂部(National Press Club)發表講話與答覆提問時指出,中國「不斷試圖侵犯其他國家的海洋主權與經濟利益,包括我們在南海與其他地方的盟邦」。他說,「他們現在擁有更大的艦隊,所以他們正在全球部署這隻艦隊」。

影片來源:YouTube

德爾托羅指出,華府必須升級美方的艦隊作為回應,「我們確實需要一隻更強大的海軍,我們今後確實需要更多的艦艇,今後更現代化的艦艇,尤其是可以應對這種威脅的艦艇」。

據CNN轉述,德爾托羅稱美國海軍的造船廠無法匹配中方造船廠的產能。就如同艦隊的規模,關鍵在於數量,「他們擁有13個造船廠,在某些情況下,他們的造船廠有著更大的產能,一個造船廠擁有比我們所有造船廠合計更多的產能,這代表了真正的威脅」。

報導指德爾托羅認為美方的一個大問題就是找到熟練的工人,「當你的失業率低於4%,無論你試著為餐廳找工人,還是為造船廠找工人,都成了真正的挑戰」,並稱中國可以做到美國做不到的事情,「他們是共產主義國家,他們沒有自己要遵守的規則,他們在建造他們的艦艇時使用奴工(slave labor),對吧-這不是我們應該做事的方式,但這正是我們要對抗的,所以確實代表了顯著的優勢」。

德爾托羅據報沒有提出支持奴工指控的詳情,分析師則對北京當局會訴諸這樣的手法表達懷疑,CNN則聯繫中華人民共和國外交部,對德爾托羅的指控徵求回應。

China's navy has significant advantages over its US rival, including a bigger fleet and greater shipbuilding capacity, the head of the United States Navy said. https://t.co/NVQoNlYv4X