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「他們在造艦時使用奴工」 海軍部長稱美造艦能力跟不上解放軍

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍部長德爾托羅。資料照片。（路透 / Sipa USA）
美國海軍部長德爾托羅。資料照片。（路透 / Sipa USA）

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）21日表示，隨著北京尋求投射其力量橫跨大洋，解放軍海軍跟美國海軍相比擁有顯著的優勢，包括更大的艦隊與更強的造船能力。

德爾托羅在美國華府的全國記者俱樂部（National Press Club）發表講話與答覆提問時指出，中國「不斷試圖侵犯其他國家的海洋主權與經濟利益，包括我們在南海與其他地方的盟邦」。他說，「他們現在擁有更大的艦隊，所以他們正在全球部署這隻艦隊」。

影片來源：YouTube

德爾托羅指出，華府必須升級美方的艦隊作為回應，「我們確實需要一隻更強大的海軍，我們今後確實需要更多的艦艇，今後更現代化的艦艇，尤其是可以應對這種威脅的艦艇」。

據CNN轉述，德爾托羅稱美國海軍的造船廠無法匹配中方造船廠的產能。就如同艦隊的規模，關鍵在於數量，「他們擁有13個造船廠，在某些情況下，他們的造船廠有著更大的產能，一個造船廠擁有比我們所有造船廠合計更多的產能，這代表了真正的威脅」。

報導指德爾托羅認為美方的一個大問題就是找到熟練的工人，「當你的失業率低於4%，無論你試著為餐廳找工人，還是為造船廠找工人，都成了真正的挑戰」，並稱中國可以做到美國做不到的事情，「他們是共產主義國家，他們沒有自己要遵守的規則，他們在建造他們的艦艇時使用奴工（slave labor），對吧－這不是我們應該做事的方式，但這正是我們要對抗的，所以確實代表了顯著的優勢」。

德爾托羅據報沒有提出支持奴工指控的詳情，分析師則對北京當局會訴諸這樣的手法表達懷疑，CNN則聯繫中華人民共和國外交部，對德爾托羅的指控徵求回應。

北京 華府 解放軍

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