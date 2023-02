何謂「新削減戰略武器條約」？限美俄各擁1550顆核彈

2010年4月8日,歐巴馬總統(左)與俄國總統梅德韋傑夫(右),在布拉格簽署美俄僅存的軍備管控條約「新戰略武器裁減條約」。普亭總統21日表示要暫時終止此條約,專家憂心核強權的核武競賽再起。(路透)

何謂削減戰略武器條約?

前總統雷根(Ronald Reagan)鑑於當時美蘇雙方核子武器庫存量已達到徹底毀滅地球文明的危險程度,因此提議兩國各自裁減核武數量。經過漫長又鉤心鬥角的談判,美國和蘇聯終於在1991年7月31日(蘇聯解體前五個月)簽署了「削減戰略武器條約」(Strategic Arms Reduction Treaty,START)。

到2001年第一階段START失效時,美俄總共削減了當時80%的核子武器。

2010年,歐巴馬政府和普亭政權簽署了新的「削減戰略武器條約」,又稱為「進一步削減並限制核子攻擊武器措施」(Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms),效期10年,後來又延長到2026年。

新條約目標是將雙方各自的陸射洲際彈道飛彈 (ICBM)、潛射彈道飛彈(SLBM)和核子轟炸機總數限定在700枚/架以內,核子彈頭上限1550顆、發射器總數800具。同時規定雙方每日交換資訊,並定期互相派員監督條約執行狀況,調查核武庫存數量。

其實去年8月莫斯科方面即已拒絕接受美方派員檢查,以抗議拜登政府軍援烏克蘭,雙方原本約定3月1日要互相盤點核武兵力,如今恐怕也難以進行。

美國將如何反應?

國務卿布林肯21日表示,俄羅斯單方面退出條約的行為既不恰當,也不負責任。「我們會繼續密切注意俄羅斯的實際動作,必要時採取適當姿態以維護我們自身和盟邦的安全。」

國務院 上個月已將俄羅斯拒絕受檢的過程始末,向國會報告。