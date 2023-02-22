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克宮外洩文件曝：普亭打算2030年前併吞白俄

記者張聲肇／綜合報導
從俄羅斯總統普亭辦公室外洩的俄國文件顯示，普亭打算2030年前併吞白俄羅斯。圖為普亭21日發表國情咨文。（Getty Images）
從俄羅斯總統普亭辦公室外洩的俄國文件顯示，普亭打算2030年前併吞白俄羅斯。圖為普亭21日發表國情咨文。（Getty Images）

從普亭辦公室外洩的俄國文件顯示，普亭打算2030年前併吞白俄羅斯，一旦如此，俄國就能夠接壤更多北約國家。

歐洲媒體獲悉的文件詳列出俄國併吞白俄的步驟：先培養白俄人的親俄情感，再擴大俄國在白俄境內的駐軍，並讓白俄人更容易取得俄國公民權，最終目標是創造兩俄邦聯(union state) ，由俄羅斯主導。

拿到這份文件的媒體包括雅虎新聞、瑞典的Expressen報、德國的南德日報(Süddeutsche Zeitung)和烏克蘭的基輔獨立報(Kyiv Independent)。

雅虎新聞說，文件標誌的日期是2021年底，但至今看不出俄國有改變這項戰略目標的跡象，也不清楚俄國入侵烏克蘭是否干擾了併吞白俄羅斯計畫。

外界對白俄的看法早就是「俄國的傀儡政權」，白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)也被視為普亭最親近的盟友。但文件描述的兩國關係是更為正式的俄國屬國，白俄目前的獨立象徵將被抹煞乾淨。

根據文件列出的進程，2022年，俄國要在白俄人民以及政治、軍事菁英之間，形成親俄情感，限制白俄境內民族主義分子和親西方勢力的影響力，並把白俄憲法改成更加親俄。白俄2022年2月公投把非核(不擁有，不布署核武)國策廢除。西方國家認定這是投普亭所好的假公投。

俄國在入侵烏克蘭之前，就在白俄羅斯駐軍，去年2月發動戰爭後，持續這個做法。烏克蘭和西方國家擔心，白俄軍隊最後會加入俄國的入侵部隊，進入烏克蘭作戰。

文件指出，到了2025年，白俄境內的俄國駐軍、取得俄國護照的人民、擁有持久影響力的親俄政治軍事與企業團體都將大增；2030年，俄國將控制白俄的新聞與輿論。

這些做法與俄國在烏克蘭「占領區」內的作為不謀而合；美國駐歐洲安全與合作組織大使卡本特(Michael Carpenter)說，唯一不同是，在白俄是靠脅迫手段，不是靠戰爭。

白俄流亡立陶宛的反對黨領袖齊卡諾夫斯卡雅(Svetlana Tsikhanovskaya)就說，兩俄邦聯會威脅到白俄人民及國家地位，不是對等的盟邦，而是徹底的併吞。

俄國 白俄羅斯 烏克蘭

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