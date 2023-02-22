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與黨內保守派不同調 共和黨眾議員率團訪基輔挺烏

編譯俞仲慈／綜合21日電
共和黨籍的眾院外交委員會主席麥考爾率國會同僚訪問烏克蘭，並會晤烏國總統澤倫斯基，表達支持烏國的決心。（路透）
共和黨籍的眾院外交委員會主席麥考爾率國會同僚訪問烏克蘭，並會晤烏國總統澤倫斯基，表達支持烏國的決心。（路透）

自俄烏戰爭爆發以來，共和黨保守派始終強烈反對白宮軍援烏克蘭，不過21日，眾院外交委員會主席、德州國會眾議員麥考爾(Mike McCaul)率領小型代表團前往烏克蘭首都基輔(Kyiv)，拜會總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，以行動表達支持烏克蘭對抗俄羅斯，有意和黨內反對俄烏戰爭的保守派互別苗頭。

據了解，雙方會談中，詳細討論烏克蘭軍方擊退俄羅斯需要的軍備，澤倫斯基還當場提供一份武器清單，包括遠程火箭砲和空對地導彈系統等。

麥考爾代表團此行是共和黨重新取得眾院多數席次以來，首次有黨內高層表達支持烏克蘭的立場，同時也有意向黨內反對援助烏克蘭的保守派說明美國為何應該繼續投入數十億美元經費，支持烏克蘭對抗俄羅斯。

麥考爾透過聲明表示，「我們不斷看到許多共和黨人和民主黨人支持援助烏克蘭，但拜登政府仍需要制定長期戰略。」他意有所指地表示，「如果援助烏克蘭有長期戰略，會讓其他人願意支持烏克蘭，因為目標不是補充軍備延長戰爭，而是要贏得戰爭。」

佛州共和黨籍聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)等11位共和黨人本月聯手提出一項名為「烏克蘭疲勞」(Ukraine Fatigue)決議案，強調美國「必須終止對烏克蘭提供軍事和財務援助」並敦促俄烏雙方「達成和平協議」。

蓋茲強調「美國正處於可受控的衰退狀態，但如果繼續將納稅人的錢用於對外戰爭，情況將會惡化。」

至今為止，拜登政府為援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，已經提供四次金援、累計金額達1130億元，其中部分經費用於前線使用的軍事裝備。

至於烏克蘭總統澤倫斯基也始終和民主、共和兩黨人士保持友好，深恐夏末之際烏克蘭會陷入彈盡糧絕的困境，因此在與麥考爾代表團會面後，也發表視頻公開表示，「我們感謝美國，感謝美國人民。」

共和黨籍的眾院外交委員會主席麥考爾率國會同僚訪問烏克蘭，並會晤烏國總統澤倫斯基，...
共和黨籍的眾院外交委員會主席麥考爾率國會同僚訪問烏克蘭，並會晤烏國總統澤倫斯基，表達支持烏國的決心。（路透）

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