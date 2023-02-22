普亭暫停與美限核條約 稱俄不會先動手

俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說，重申俄國是被迫應戰，矢言繼續俄軍在烏克蘭長達一年的戰爭，同時宣布俄國暫停參與俄美「新削減戰略武器條約」。(Getty Images)

俄國 總統普亭 21日針對烏克蘭 局勢對西方國家提出核武級的警告，宣布俄國暫停參與俄美「新削減戰略武器條約」，但強調不是退出。普亭表示，俄國不會率先動手，但假如美國恢復核試，俄羅斯將以同類行動回應。

俄國總統普亭重申俄國是被迫應戰，也矢言繼續俄軍在烏克蘭長達一年的戰爭。（Getty Images）

布林肯：非常不幸且不負責任

美國國務卿布林肯表示，俄羅斯決定暫停參與美俄「新戰略武器裁減條約」是「非常不幸且不負責任」的作法，但強調美國仍然願意就此議題協商，「無論世界或我們的關係發生什麼變化」。白宮國家安全顧問蘇利文批評，普亭所謂俄國生存受到威脅的說法，「非常荒謬」。

普亭國情咨文：矢言繼續戰爭

俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說，他重申俄國是被迫應戰，矢言繼續俄軍在烏克蘭長達一年的戰爭，同時 宣布俄國暫停參與俄美「新削減戰略武器條約」。(美聯社)

俄烏戰爭將於24日屆滿周年，美國總統拜登20日閃電造訪烏克蘭首都基輔後，普亭的國情咨文備受矚目。他重申俄國是被迫應戰，也矢言繼續俄軍在烏克蘭長達一年的戰爭，「西方國家的菁英毫不遮掩其意圖，但他們無法領悟在戰場上是不可能擊敗俄國的」。

普亭指控美國企圖將俄烏衝突升高至全球規模。「新削減戰略武器條約」（New START ）是莫斯科與華府間最後一個主要的限武條約，限制雙方核彈頭數量，條約將於2026年期滿。俄美擁有核彈頭數量占全球九成。

普亭說，自己是逼不得已，才宣布暫停參與「新削減戰略武器條約」。他說，西方想使俄國遭受戰略失敗，並正干涉俄國的核設施，但俄方不會退出該條約。

重申被迫戰爭 暗示沒回頭路

俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。(Getty Images)

在105分鐘對聯邦國會的演說中，普亭坦承戰局「艱困」，同時警告西方國家「瓶中精靈已被放出」，暗示已經沒有回頭路。國情咨文內容主要著墨在俄方此前稱為「特別軍事行動」的俄烏戰爭、經濟及社會問題現況，普亭開頭以相當篇幅論述其侵烏的「正當性」。他表示，當前是俄國的「關鍵時刻」，全球也處於根本、不可逆的變局中，若干最重要的歷史事件形塑俄國及其人民的未來。普亭開始將俄烏衝突稱為「戰爭」，並重申這場戰爭非俄方發動。他說，是「他們（烏克蘭與西方世界）挑起戰爭，我們為阻止才動武」。

普亭主張，自2014年以來，親俄的烏東頓巴斯居民就持續捍衛其生存權和「母語權」，並相信且寄望俄國將「來解救他們」，因此出兵烏克蘭旨在「保護頓巴斯」。他還將烏克蘭政府及其人民區分，認為後者已淪為基輔政權和其「西方領主」的人質，烏克蘭已在政、軍、經上遭這些領主「占領」。

英國戰略學者克拉克分析，普亭已將侵烏定調為俄國生存之戰，全國人民都要有做出更大犧牲的體悟。