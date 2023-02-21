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俄烏戰是未料危機 卻讓拜登大展外交願景

編譯潘勛／綜合20日電

美聯社20日報導，對拜登總統而言，俄烏戰爭是始料未及的危機，但正中其下懷，吻合他更大的外交政策願景：美國及志同道合盟邦，身處世代僅見的戰爭中，正可展現諸如美國的自由民主政體，比專制政權更能克服問題。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)學者傅萊德(Daniel Fried)表示，拜登肩負的任務，在維繫自由世界對烏克蘭的支持，這趟行程很重要；拜登真能界定自由世界就擊退專制暴政的角色。

拜登率先在20日造訪烏克蘭，出乎意料地與烏國總統澤倫斯基晤面，保證美國會投入幫助烏國，而拉高他的歐洲行程；拜登說，「我想，美國在這場戰爭支援烏克蘭不容懷疑，這件事很重要」。

拜登官員很快指出，烏克蘭能屹立，首要歸功於烏軍之勇，其次則是俄軍之無能。但他們也相信，沒有美方早先的示警，接下來夥同各國進行龐大支援，烏克蘭早已由地圖消失。

白宮官員指出，支撐烏國戰鬥下去，另避免讓戰鬥升級為北約與俄國開戰，發生更廣災難，必將成為拜登恆久的外交政策成就。

拜登準備在波蘭會見盟邦，保證美國致力於該地區，幫忙烏克蘭，「要多久就多久」。但隨著戰爭進入第二年，這項保證已受到美國國內外懷疑；雖說俄軍死傷逾10萬，普亭絲毫未露撤兵跡象。

因此，拜登還要做的工作，部分在說服美國人以及全世界支持者，此時戰鬥下去，比以往更重要，同時預警說，戰爭結束可能無法很快到來。

拜登 烏克蘭 澤倫斯基

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