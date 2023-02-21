拜登訪烏羞辱俄？俄前官員酸：老爺爺被帶到前線也沒事

烏克蘭總統澤倫斯基去年12月同樣以極保密的方式到美國訪問，並與拜登總統在白宮晤談；澤倫斯基這趟獲得美國國會50億元的軍援，拜登此次訪問烏克蘭再允諾5億元援助。（美聯社）

在俄烏戰爭周年前夕，拜登 總統突然造訪烏克蘭首都基輔(Kyiv)，意外引起俄羅斯 鷹派人士的不滿和尷尬，連俄國總統普亭 (Vladimir Putin)也備感壓力，因為普亭預定在俄烏戰爭周年當天要發表全國性談話，並為入侵烏克蘭的軍事行動辯護，結果拜登這趟歷史性訪問，整個搶走普亭的鋒頭。

俄羅斯記者馬爾丹(Sergey Mardan)透過Telegram表示：「拜登現身基輔，擺明要羞辱俄羅斯。」另外，前俄羅斯聯邦安全局(FSB)官員吉爾金(Igor Girkin)也表示，「就算老爺爺(拜登)被帶到烏東前線巴赫穆特(Bakhmut)也不用感到意外，因為他絕對會毫髮無傷。」

拜登選在俄烏戰爭的關鍵時刻，祕密造訪基輔，給予烏克蘭絕對性的支持，但這次訪問行動卻惹毛俄羅斯國內，包括鷹派軍方以及民族主義極端分子，因為普亭原訂在俄烏戰爭周年當天發表談話，為入侵烏克蘭的特別軍事行動，賦予國家至高榮譽。

在一個由俄羅斯陸軍和海軍人員管理的Telegram帳戶，用戶皮奇金納(Zapiski michmana Ptichkina)語帶嘲諷表示，「在發動特別軍事行動近一年後，我們期待在基輔歡迎俄羅斯總統，而非美國總統。」

俄羅斯安全委員會副主席、也是前俄羅斯總統的梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)不改其鷹派作風，透過Telegram發表聲明：「拜登在安全無虞保證下，終究去了基輔。」不過仍強調「要注意西方國家定期向基輔運送武器和資金而且為數龐大，允許北約國家軍工體系賺錢、竊取武器賣給世界各地恐怖分子。」