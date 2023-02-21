對抗升溫？拜登、普亭同日演說將「隔空較勁」

拜登總統密訪烏克蘭，以行動支持烏克蘭到底。圖為烏克蘭總統府新聞處20日釋出的照片，普亭與拜登都將在21日發表重要演說。（歐新社）

拜登 總統突然密訪基輔，21日還將發表演說，與當天也將發表演說的俄羅斯總統普亭 隔空較勁；紐約時報指出，這凸顯兩人的世界觀大不相同，對抗升溫；拜登矢言，普亭開戰想征服他國，快要失敗。

拜登閃電造訪烏克蘭6小時，用意首在替飽受戰火蹂躪的烏國人打氣；烏國目前經常缺電，冬寒料峭，且陷入苦澀的消耗戰。

此外，拜登行程也直接與普亭過招；普亭一年前的2月24日發動戰爭，認為幾天內就能讓基輔再變成俄國 領土，他恢復彼得大帝俄國的雄心可再進一步。

紐時指出，烏克蘭戰爭關係到的是國力以及領土主權原則；西方設計的全球秩序，美國認為將盛行達數十年，是否真能撐持過來自莫斯科及北京的新挑戰。

但烏國戰爭也是兩位老邁的冷戰戰士愈來愈強的比拚；普亭70歲，而拜登已上八旬，兩人周旋多年，目前除直接開戰以外，一切都投入對抗。

兩位領袖迥異的世界觀，21日將分割電視螢幕呈現，而變得愈發明顯；他們都將發表演說，時間相差數小時空間相距800哩，矢言戰到對方退兵為止。普亭先開講，談侵烏戰爭。由一切徵兆來看，他會加倍努力於自己的戰略，但按美、英兩國估計，該戰略已致20萬俄軍死傷。

俄國總統普亭21日將發表演講，國際關切俄國的下一步是什麼。（美聯社）

普亭會重申自己的大道理，戰爭不光拯救烏國免受「納粹主義」荼毒，還讓俄國不受北約組織(NATO)蹂躪；幾可肯定的是，普亭把侵烏戰爭打造為恢復俄國固有國土，自己則是今日的彼得大帝。

普亭演講後數小時，估計拜登將在波蘭首都華沙的「王家城堡」發言，由自己20日在基輔的談話踵事增華，說明這場戰爭是民主與集權之戰，民主必將獲得最後勝利。

拜登基輔行會不會影響普亭的演說，目前不得而知；按理普亭的講稿早在拜登突訪之前便已寫好，但拜登的現身叫人驚奇。

外界認為，普亭的演講必會納入對西方廣泛攻擊，指美國用烏國對俄國發動代理人戰爭。國際關係學者塔提安娜‧史坦諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)指出，咸信普亭演說本就鷹派，拜登此行勢必讓普亭修訂說詞，講得更強硬。