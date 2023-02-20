北京稱布林肯、王毅「非正式接觸」曝美中交鋒4個細節

氣球事件後，中方媒體稱布林肯與王毅18日在德國的首次會面是「非正式的接觸」。圖為兩人去年7月在印尼會面。(Getty Images)

中國官方把美國國務卿布林肯 與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 在德國慕尼黑安全會議，定位為首次「非正式接觸」。根據這次接觸，中國媒體分析，透露四大訊息。

中方不期待有共識

新華社報導，此次王毅和布林肯既非「會晤」，也不是「會談」，而是「非正式接觸」。

專家分析指出，這番措辭凸顯中美關係冷漠和緊張，「非正式接觸」意味雙方對談話持開放態度，但不期待達成共識。

中國外交學院教授李海東19日告訴「環球時報」，非正式接觸為臨時交談，未預先安排；當兩國在友善冷靜氛圍下難以舉行正式會談時，便會採取非正式交流，但儘管形式屬非正式，但會談議題仍相當嚴肅。

社科院美國問題專家呂祥則表示，從各方釋出的資訊看來，華府 仍未展現妥善解決問題的意願，此前中美還能預期「坐下來談」，但現在的氣氛「只能站著談」。

王毅重話升高態勢

新華社報導，王毅18日以連串犀利詞句回應關於氣球事件的提問，以及美國近期的對華舉動，包括「政治鬧劇」、「匪夷所思」、「歇斯底里」、「撕下一切偽裝」、明火執仗地豪奪」等。

中國外交部發言人表示，王毅表明若美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，後果將由美方承擔。

呂祥表示，氣球事件剛發生時，中國的外交表態是冷靜解決問題，遺憾美方未釋出相應誠意，反而用無意義的「瘋狂」升高事態，並藉此在美國社會營造仇華反華氛圍。中方此次的嚴正表態，正是對華府過度反應的回應。

布林肯訪中沒下文

中美會後均未提及雙方討論重新安排布林肯訪華事宜，李海東表示，儘管華府未宣布取消布林肯的訪華計畫，但中美關係很難在未來幾個月內趨穩。

美中脆弱後果難想

氣球事件凸顯中美關係脆弱及其可能的後果，新加坡前外長楊榮文接受環球時報訪問時直言，「若一個小小的氣球就能引發如此大的震動，若發生更嚴重的事情，華府決策者做出正確決定會有多困難。在更大的政治壓力下，華府可能會做出不符合美國利益，但基於國內政治原因而不得不做的事。對此，中國心裡得有個數。」