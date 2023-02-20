北京稱布林肯、王毅「非正式接觸」曝美中交鋒4個細節
中國官方把美國國務卿布林肯與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議，定位為首次「非正式接觸」。根據這次接觸，中國媒體分析，透露四大訊息。
中方不期待有共識
新華社報導，此次王毅和布林肯既非「會晤」，也不是「會談」，而是「非正式接觸」。
專家分析指出，這番措辭凸顯中美關係冷漠和緊張，「非正式接觸」意味雙方對談話持開放態度，但不期待達成共識。
中國外交學院教授李海東19日告訴「環球時報」，非正式接觸為臨時交談，未預先安排；當兩國在友善冷靜氛圍下難以舉行正式會談時，便會採取非正式交流，但儘管形式屬非正式，但會談議題仍相當嚴肅。
社科院美國問題專家呂祥則表示，從各方釋出的資訊看來，華府仍未展現妥善解決問題的意願，此前中美還能預期「坐下來談」，但現在的氣氛「只能站著談」。
王毅重話升高態勢
新華社報導，王毅18日以連串犀利詞句回應關於氣球事件的提問，以及美國近期的對華舉動，包括「政治鬧劇」、「匪夷所思」、「歇斯底里」、「撕下一切偽裝」、明火執仗地豪奪」等。
中國外交部發言人表示，王毅表明若美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，後果將由美方承擔。
呂祥表示，氣球事件剛發生時，中國的外交表態是冷靜解決問題，遺憾美方未釋出相應誠意，反而用無意義的「瘋狂」升高事態，並藉此在美國社會營造仇華反華氛圍。中方此次的嚴正表態，正是對華府過度反應的回應。
布林肯訪中沒下文
中美會後均未提及雙方討論重新安排布林肯訪華事宜，李海東表示，儘管華府未宣布取消布林肯的訪華計畫，但中美關係很難在未來幾個月內趨穩。
美中脆弱後果難想
氣球事件凸顯中美關係脆弱及其可能的後果，新加坡前外長楊榮文接受環球時報訪問時直言，「若一個小小的氣球就能引發如此大的震動，若發生更嚴重的事情，華府決策者做出正確決定會有多困難。在更大的政治壓力下，華府可能會做出不符合美國利益，但基於國內政治原因而不得不做的事。對此，中國心裡得有個數。」
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