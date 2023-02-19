慕尼黑安全會議 德法英：加強援烏 做好長期戰爭準備

18日在烏克蘭胡歷達爾市(Vuhledar)被俄軍炸毀的民宅。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭 戰事即將屆滿一年，德法領袖在西方政要雲集的慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)同聲表示會加強援助烏克蘭，但也警告應為俄烏戰爭長期化做好準備。英國首相蘇納克(Rishi Sunak)說，英國將率先向烏克蘭提供較長程武器；至於烏克蘭強力要求的先進戰機，蘇納克說，各界清楚供應牽涉複雜問題，但只要有國家願意即刻提供，將全力支持。

北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)18日則表示，中國正密切關注俄羅斯侵犯烏克蘭是否成功，這場歐洲戰爭的結果，可能會對北京 在亞太地區的行為產生廣泛影響。

為期三天的慕尼黑安全會議在17日登場，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在開場時透過視訊，將戰爭比做聖經大衛扳倒巨人歌利亞的故事，稱烏克蘭將以小勝大。

德、法領袖表示會加強援烏，但也警告戰爭恐怕會拖得更長。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)指出，「為一場長期戰爭做準備，是明智的作法。」法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)也表示，「我們準備承受一場長期衝突。」

馬克宏還暗示俄烏戰事最終仍不免要透過談判解決，在講到與俄國最終互動時，馬克宏使用了「對話」、「重新接觸」等用語。

西方領袖雖誓言只要烏克蘭有需要，就會繼續堅決相助。但紐約時報等外電報導，隨著戰事曠日費時，外界不免擔心歐美團結挺烏的決心能持續多久。

與此同時，史托騰伯格向CNBC表示，「北京正在密切關注烏克蘭的情況。如果普亭在那裡獲勝，那當然會影響北京在亞洲如何行事的決定。」

史托騰伯格指出，北約並不認為中國是「迫在眉睫」的威脅，但包括日本、韓國、澳州和新西蘭在內的地區盟友正在加強合作，建立軍事聯盟。

「歐洲、烏克蘭發生的事對亞洲很重要，亞洲發生的事情對歐洲也很重要，」史托騰伯格在慕尼黑安全會議上說：「我們不認為中國是敵人或任何迫在眉睫的威脅，但我們評估認為，中國的崛起、中國不斷增長的經濟和軍事實力，是對我們的安全、利益或價值觀的挑戰。」