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慕尼黑交火 布林肯：氣球事件不容再犯 王毅：美歇斯底里

編譯潘勛／綜合18日電
圖為國務卿布林肯(右)與時任中國外長的王毅去年7月9日在印尼巴厘島會晤。(路透)
圖為國務卿布林肯(右)與時任中國外長的王毅去年7月9日在印尼巴厘島會晤。(路透)

國務卿布林肯18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑會面，布林肯稱中方偵察氣球侵犯美國主權，不可再犯，另警告中方不得提供實質援助給侵略烏克蘭的俄羅斯；王毅則稱美方判斷錯誤，擊落民用飛艇，行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力。

中國偵察氣球在1月底被發現入侵美國領空，導致原定2月5日至6日首度以國務卿身分訪問北京的布林肯延後訪中計畫；偵察氣球並於2月4日在美國東岸遭美軍擊落。這是美中關係因氣球事件出現新嫌隙後，美中高層首度面對面會談。

國務卿布林肯18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑會面時，警告中方...
國務卿布林肯18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑會面時，警告中方不得提供實質援助給侵略烏克蘭的俄國。(歐新社)

布：美中不尋求新冷戰

布王會在年度「慕尼黑安全會議」(Munich Security Conference)主會外舉行。國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，布林肯明確表示，美國不會容忍主權遭受任何侵犯，中方氣球入侵美方領空為「不負責任舉動，絕不可再犯」。

布林肯另向王毅重申，北京的高空偵察氣球計畫「闖入五大洲40多國領空，已被揭露給全世界周知」。

兩人18日會談中，布林肯對中國軍方停止美、中溝通，「拒絕拿起電話」與美方對等官員交談，表示「失望」；布林肯表示，如此殊為不幸，不是做事之道，美中雙邊要交流，就事論事。

布林肯在會談過程中不忘重申拜登總統的聲明，美國將持續與中國競爭，同時捍衛美方的價值觀與利益，但不希望與中國發生衝突，也不尋求「新冷戰」。

布林肯在稍後的一次採訪中透露，王毅在這次會晤中「沒有為飄浮在美國上空的間諜氣球道歉」。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18在慕尼黑演講時，抨擊美方處理氣球事件判斷...
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18在慕尼黑演講時，抨擊美方處理氣球事件判斷錯誤，擊落民用飛艇，「匪夷所思」，「近乎歇斯底里」。(路透)

另據新華社報導，王毅是應美方所求，才與布林肯進行非正式接觸。王毅批評拜登決定擊落中方民用飛艇，北京自始便告知美方那艘無人飛艇是受超強西風帶影響，加上自身控制能力有限，才偏離預定軌道，進入美國上空。

王毅表示，中國「要求美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決事件給中美關係造成的損害」。

王：美是巧取豪奪小人

王毅另在當天的一場演講中稱，美國揚言要與中國競爭，中國從不怕競爭，但競爭要講規矩、公平；美方制定「晶片法」，用國家力量打壓中方企業，完全違反世界貿易組織的規則，站到美國宣導的自由貿易對立面，誠為歷史諷刺。

王毅還舉中國古諺「君子愛財，取之有道」，說小人才會巧取豪奪，稱今天美國撕下一切偽裝，連巧取都不屑做，只剩明火執仗地豪奪。王毅指此舉除損害各國，最終將反噬美方的信譽及利益。

知情官員指出，美、中外交首長會晤本該是尋常之事，現連要不要在慕尼黑舉行場外會，美、中都得磋商數日，如此更佐證雙邊關係緊張。

布林肯在慕尼黑大多與歐洲盟邦會晤，動員給烏克蘭提供支援，時值俄國入侵烏國將屆周年，基輔當局需要更多軍、經協助。

布林肯 王毅 氣球

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