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尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

編譯潘勛／綜合17日電
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

製造商曾想接洽美軍、FBI未果

「飛航周刊」(Aviation Week，前譯航空雙周刊)17日報導，美軍戰機上周末用響尾蛇(Sidewinder)飛彈擊落三具不明飛行物，其中一具可能是「北伊利諾瓶蓋氣球旅」(NIBBB，前譯瓶蓋氣球組)施放的氣球，每具售價在12到180元之間，製造商曾想接洽美軍及聯邦調查局(FBI)，但不得其門而入，廠商表示，響尾蛇飛彈每枚43萬9000元，打氣球似乎殊為可惜。

創辦人：飛彈打氣球 不太聰明

民間「北伊利諾瓶蓋氣球旅」(NIBBB)在科學氣球升空前合影。透明的氣球在後面。...
民間「北伊利諾瓶蓋氣球旅」(NIBBB)在科學氣球升空前合影。透明的氣球在後面。(取自The Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade網站)

矽谷「科學氣球解方」(Scientific Balloon Solutions)公司創辦人梅多斯(Ron Meadows)表示，自己接洽軍方及FBI，想告知那類氣球可能是什麼，對方卻搪塞推諉，戰機用造價44萬元的短程空對空響尾蛇飛彈打氣球，看來不太聰明。

微型氣球 充氣後大約1立方呎

科學氣球解方公司生產的「微型氣球」(pico balloon)，供氣球愛好人士等客戶施放。飛航周刊指出，小型的微型氣球直徑32吋，周長100吋，充氣後大約1立方呎。

相形下空軍F-16、F-22戰機使用的響尾蛇飛彈，是由雷神(Raytheon)公司生產，每枚售價估計約43萬元，過去一周被用來擊落加拿大育空(Yukon)、北阿拉斯加州、休倫湖(Lake Huron)三地上空所見的不明飛行物。

飄浮日期與擊落同1天 目前失踪

飛航周刊報導，NIBBB俱樂部的微型氣球按計畫11日將飄浮在加國育空區高空，與洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)生產的F-22戰機擊落一具不明物體是同一天；加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)會同拜登下令戰機開火。這是4日擊落中國氣球後，擊落的第二個不明飛行物。

福斯新聞數位台(Fox News Digital)報導，北美防空司令部(NORAD)表示，FBI已與NIBBB俱樂部談過，估計白宮國家安全會議會辨認出那些物體，將會有更多參考資訊。

業餘的NIBBB俱樂部聲稱，他們編號K9YO的小氣球最後通報時間是2月10日，位置在阿拉斯加西邊海上，高度38,910呎，原本估計11日要飛到加拿大育空，目前的狀態則是「失踪」。

國安會：無法證實飛航周刊報導

國安會發言人柯比(John Kirby)表示，無法證實飛航周刊的報導，被擊落的飛行物可能無法取回，但他為擊落的決定做辯護，指是根據當時取得的最佳資訊所為。官方先前表示，氣球影響飛航安全所以決定擊落。

拜登曾說可能與民間、休閑有關

F-22發射響尾蛇飛彈。(取自洛克希德馬丁公司官網)
F-22發射響尾蛇飛彈。(取自洛克希德馬丁公司官網)

柯比與白宮發言人尚皮耶(Jean-Pierre)14日表示，上周末戰機擊落的高空不明飛行物，可能無害，來自商業或研究單位，但影響飛航安全；拜登總統16日表示，三枚不明飛行物最可能與民間公司、休閑或研究機構有關；「休閑」一詞意味著可能是氣球愛好俱樂部。

拜登頻頻強調，目前尚未有任何情資意味，那三具不明物體與中國的偵察氣球行動有關，也不涉及其他國家的偵蒐行動。

NIBBB俱樂部官網指出，目前仍有兩枚微型氣球還在環繞地球。

民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用...
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

氣球 拜登 FBI

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小檔案╱微型氣球 可繞地球數圈才墜落

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