出席慕尼黑安全會議 賀錦麗：氣球事件無助美中關係

正在慕尼黑出席安全會議的副總統賀錦麗17日受訪表示，氣球事件「無助於」美中關係。(Getty Images)

對於拜登 總統本月稍早決定將中國偵察氣球 擊落，副總統賀錦麗 17日接受國家廣播公司(NBC)專訪時說，氣球事件無助於美中關係。

賀錦麗正在德國，準備參加本周末的慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)。

賀錦麗說：「美國與中國的關係應該如何，我們將維持我們的觀點。」她表示：「這一點不會改變，但可以確定的是，氣球事件無助於美中關係，這就是為什麼我們把它擊落的原因。」

賀錦麗受訪時被問到為什麼美國在聯邦政府並沒有明確規範的情況下，決定將中國偵察氣球與其他不明飛行物體擊落。她說，把中國氣球擊落是因為「它需要被擊落」，也因為「我們非常肯定它是中國用來監測美國民眾的」。

拜登總統16日說，政府將改進因應不明飛行物體的相關規定，並且協助建立全球適用的準則。

在訪問中被問到氣球事項是否衝擊美中關係，賀錦麗說，拜登已針對這起事件與中方接洽，計畫將與中國國家主席習近平對話。拜登16日也提到計畫與習近平對話，但未透露對話安排於何時。

至於為什麼中國偵察氣球最初進入美國領空時，拜登政府未在第一時機採取行動，賀錦麗表示：「我們想要找到一種方式是保證不會傷害到美國民眾的，而且這種方式還要能保存證據以供日後調查。」

俄烏戰爭開打已超過一年，賀錦麗受訪時說，雖然通膨持續居高不下，美國民眾不會因此放棄援助烏克蘭。她說，烏克蘭遭遇許多大屠殺，例如去年一名孕婦在產房即將臨盆之際遇害身亡。

她說：「我知道美國民眾感受到一股道德憤怒以及道義責任，覺得我們國家應該跟烏克蘭人民站在一起對抗暴行。」