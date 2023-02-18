我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

氣球殘骸打撈完成 不確定取得什麼情報、是否回傳中國

記者張文馨／華盛頓報導
美軍已經收集完4日擊落的中國偵察氣球所有殘骸，發現電子和光學零件，分析指向「間諜氣球」，但不確定它取得什麼情報、是否回傳中國。(取自海軍官網)
美軍已經收集完4日擊落的中國偵察氣球所有殘骸，發現電子和光學零件，分析指向「間諜氣球」，但不確定它取得什麼情報、是否回傳中國。(取自海軍官網)

美聯社17日報導，美軍已經收集完4日擊落的中國偵察氣球所有殘骸，迄今為止的分析都指向「間諜氣球」的結論，但不確定它取得什麼情報、是否回傳中國。

美軍北方司令部表示，回收行動在16日結束，所有碎片送往聯邦調查局(FBI)的實驗室分析。美聯社引述官員說法報導，從海上回收的氣球碎片包含能監控和收集訊息的關鍵設備。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示，多數的碎片都已經找到，從中發現電子和光學零件，但他拒絕說明進一步訊息。

美聯社報導，關於中方偵察氣球的問題還沒有得到解答，不確定取得什麼情報、是否將訊息傳回中國大陸。

美聯社引述匿名官員說法稱，美國在該氣球離開中國後追蹤數日，發現其似乎偏離原本要前往的關島，最終飛到美國大陸上空，不確定的是，解放軍對偏離飛行路徑氣球的控制力有多強；此外，該氣球可以由外部操控，或在特定目標上空盤巡，不確定解放軍是不是真的這麼做。

其他三個被美軍戰鬥機擊落的不明物體分別落在阿拉斯加、加拿大育空(Yukon)地區以及美加邊界附近的休倫湖(Lake Huron)，柯比說明搜索環境的惡劣，分別是海冰、密林和深湖，要回收殘骸的機會很小。

美聯社引述官員說法報導，針對休倫湖附近的搜索並無所獲，已經叫停；美國與加拿大都沒有在前兩個不明物體墜落處找到殘骸，但仍持續搜索。

拜登總統16日表示，迄今為止沒有證據顯示，這些不明物體與中國間諜氣球計畫或其他外國有關。

美軍已經收集完4日擊落的中國偵察氣球所有殘骸，發現電子和光學零件，分析指向「間諜...
美軍已經收集完4日擊落的中國偵察氣球所有殘骸，發現電子和光學零件，分析指向「間諜氣球」，但不確定它取得什麼情報、是否回傳中國。(美聯社)

氣球 間諜 柯比

上一則

Bing AI聊天機器人遭投訴好鬥嘴 還自認是人類、否認會出錯

下一則

參議員費特曼憂鬱症就醫 過來人肯定「選民會接納」

延伸閱讀

美媒：中方偵察氣球殘骸回收完畢 其餘搜索工作難度高

美媒：中方偵察氣球殘骸回收完畢 其餘搜索工作難度高
氣球風波 北京質問：能見氣球卻不見俄亥俄毒蘑菇雲？

氣球風波 北京質問：能見氣球卻不見俄亥俄毒蘑菇雲？
擊落3不明飛行物 白宮：無證據顯示和中國有關

擊落3不明飛行物 白宮：無證據顯示和中國有關
新擊落3飛行物未找到殘骸 白宮：無證據顯示和中國有關

新擊落3飛行物未找到殘骸 白宮：無證據顯示和中國有關

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷