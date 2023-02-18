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F-22擊落偵察氣球 技術專家：克服諸多挑戰

編譯潘勛／綜合17日電
專家指地球同溫層每天有幾千枚氣球在運作，因此F-22猛禽式戰機4日在南卡羅來納州外海擊落中國偵察氣球很不容易。(取自海軍官網)
專家指地球同溫層每天有幾千枚氣球在運作，因此F-22猛禽式戰機4日在南卡羅來納州外海擊落中國偵察氣球很不容易。(取自海軍官網)

技術專家17日指出，因地球同溫層上每天有數千枚氣球在運作，裝備五花八門，加上同溫層空氣遠比大氣層較下方稀薄，所以F-22猛禽式戰鬥機4日在南卡羅來納州外海擊落中國偵察氣球，有如電影「捍衛戰士」(Top Gun)，其實並不容易。

TechCrunch網站報導，「近太空實驗室」(Near Space Labs)執行長雷瑪•梅特沃斯顏(Rema Matevosyan)表示，F-22擊落中方偵察氣球事件，讓外界始料未及地注意到同溫層氣球科技；高空氣球本身並不新鮮，事實上每天都有數千枚氣球在同溫層裡作業，但中方氣球被打下來這樣的事很罕見。

梅特沃斯顏指出，氣球能夠更換載酬，讓使用氣球觀測地球成為極有彈性的平台；而官方表示，中國偵察氣球的載酬大小有如三輛學校巴士，意味裝置有多款感測器。

要在同溫層擊落氣球有諸多挑戰，理論上如果夠近，用針就能刺破氣球，但按商用客機的航高限制，要飛那麼近並不可能；不過梅特沃斯顏指出，F-22這樣的戰機設計時不光掛載飛彈，其獨特外型讓氣動效率、航速等放到最大。

國防部表示，F-22戰機是在5萬8000呎的高度發射響尾蛇(Sidewinder)飛彈，而氣球沿6萬到6萬5000呎高度運作，也就是說，飛彈並沒在同溫層飛多遠；同溫層空氣非常稀薄，像是火星的大氣層而非地球的，事實上要導航很複雜，要有非常穩定的平台如F-22，才能射出飛彈。

最大的問題在為何要在此時擊落那枚氣球？國防部表示，過去幾年便觀察到那類氣球活動；美國也刺探中方情報，這一點毋庸置疑。有鑑於此，很多人好奇華府為何決定現在要在不穩如砂的基礎上畫下界線？這次操作會難以磨減地升高兩國關係緊張，還是超強博弈的另一招，仍有待觀察。

美軍已經收集完4日擊落的中國偵察氣球所有殘骸，發現電子和光學零件，分析指向「間諜...
美軍已經收集完4日擊落的中國偵察氣球所有殘骸，發現電子和光學零件，分析指向「間諜氣球」，但不確定它取得什麼情報、是否回傳中國。(美聯社)

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