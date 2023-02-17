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美國挺烏抗俄 借鏡戰火因應台海衝突

編譯盧炯燊／綜合16日電

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)一份報告指出，美國對於烏俄戰爭不僅是支持烏克蘭對抗俄羅斯，更重要的是藉著這場戰爭汲取經驗，以應對未來可能與中國的衝突。

美聯社報導，美國軍方相信北京希望在2027年之前做好武統台灣的準備，而CSIS上月發表報告認為，俄國進攻烏克蘭與中國武統台灣有明顯相似之處。

但CSIS報告指出，在俄羅斯進攻烏克蘭後，美國與盟國即向基輔提送大量武器；然而這種「烏克蘭模式」無法在台灣複製，因為中國可以將台灣島孤立數星期甚至數個月。國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)表示，中國兩棲登陸是最難的軍事行動，但同樣也會使美國的補給變得困難，所以在開戰之前，台灣必須已獲得必要的一切。

報告也指出，軍援烏克蘭使美國和歐洲的彈藥儲備受到巨大壓力，但美國未來應對中國，更多的涉及空中及海上力量，從而減輕陸基系統及彈藥的壓力，不過台灣仍需要彈藥的支持。

五角大廈的防衛戰略一直是，美國必須同時應對兩場戰爭，希克斯指出，美國軍援烏克蘭並沒有減緩對台灣的支持，但對台軍售的壓力與軍援烏克蘭面臨同樣的壓力。

希克斯指出，美國為此已為台灣設立一項「總統撥款權」(presidential drawdown authority)；根據該授權，總統可在緊急情況下從美國武器庫存中轉移防衛物資和服務，無需國會批准。

俄烏戰爭為空間技術在情報、通信和宣傳方面，提供了極寶貴的經驗教訓。

當烏克蘭的手機信號台和電力遭到襲擊時，馬斯克旗下的「太空探索公司」(SpaceX)即向基輔提供數百個星鏈(Starlink)終端機，以確保烏克蘭維持通聯。

俄羅斯從戰爭第一天開始，在通信方面即受到重挫，但中國應該不會犯同樣的錯誤，美國太空專家以星鏈的成功為基礎，也在考慮擴大衛星通信。

中國還會利用網路來攻擊台灣，這個問題已引起美國太空軍的注意，並為網路戰做好準備。

烏克蘭 太空 希克斯

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