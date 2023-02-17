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白宮杯弓蛇影？伊州「民間小氣球」失蹤 疑遭美軍擊落

記者胡玉立／綜合報導
美國海軍持續在南卡州外海打撈中國氣球的殘骸。（路透）
美國海軍持續在南卡州外海打撈中國氣球的殘骸。（路透）

美軍本月4日擊落中國偵察氣球不到一周，北美上空突然接二連三發現、擊落不明飛行物體，華盛頓郵報指出，這類似科幻小說的歷史事件背後，可能是政府在發現並擊落中國偵察氣球後，處於杯弓蛇影的高度戒備狀態，於是決定使用「先進軍事武器」擊落「尋常」物體。

報導指出，10日到12日這三天，堪稱極不尋常又超現實，因為拜登總統必須決定是否要擊落三個神秘物體，官員緊急分析氣候模式、聯繫他國，忙著確認為何一下連續出現這麼多不明物體後，拜登陸續下令軍方擊落它們。

由於那些不明物體碎片仍未收回，可能需要數周時間，才能確認它們到底是什麼東西。

美國動用單顆造價超過40萬美元的響尾蛇飛彈打中國氣球和不明飛行物，導致批評。（美...
美國動用單顆造價超過40萬美元的響尾蛇飛彈打中國氣球和不明飛行物，導致批評。（美聯社）

目前看來，這些分別被描述為「汽車大小」、「圓柱體」和「八角形」的神秘物體，很有可能根本平凡無奇；拜登16日表示，沒有證據顯示這三個物體有邪惡意圖，也沒有任何跡象顯示這三個不明物體與中國偵察氣球有關。

即便如此，也引發了另一個疑問：為什麼一直沒有團體出面聲稱擁有被擊落飛行物的所有權？一些專家認為，它們很可能是由民間愛好者發射。

不過，航空雙周刊(Aviation Week)16日報導，伊利諾州一個由業餘飛行物愛好者組成的團體「瓶蓋氣球組」(Bottlecap Balloon Brigade，NIBBB)15日終於出面，聲稱該團體一擁有的一枚小氣球失蹤。目前掌握的間接證據是，這枚氣球本月10日最後的位置是在阿拉斯加西海岸3萬8910呎高空，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)模型預測該氣球11日會漂浮到育空(Yukon)上空；而當天一架F-22戰機在當地擊落一個高度與外型類似的飛行物體。

曾於歐巴馬政府擔任全球事務主任的布魯恩(Brett Bruen)表示，「白宮顯然因為對第一個氣球反應遲緩而受到很多批評，所以想在這三個案子展現他們更積極保衛美國領空。」

至於為何突然每天都會發現神秘物體又如此迅速擊落它們？官員表示，這三個空中物體漂浮在2萬至4萬呎之間，對民用航空旅行構成合理威脅，高度逾6萬呎的中國間諜氣球則非如此。軍方在發現疑似間諜氣球後，意識到他們沒有注意到空中緩慢移動的物體，促使他們調整雷達，結果發現了一個「意圖不明飛行物體的新宇宙」。

由於政府接二連三出動F-22猛禽戰機和F-16戰機以及響尾蛇飛彈打下不明飛行物體，民眾備感困惑。政府在避免稱它們為不明飛行物(UFO)或不明空中現象之際，更不止一次認為必須明確澄清：沒有證據顯示這些物體是來自外星。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)13日即表示，「我知道外界對此存在疑問和擔憂，但沒有跡象顯示最近的行動是外星人或外星人的活動造成的。」

美國稱中國的偵察氣球曾飛過美軍的數個核彈基地，引發兩國關係緊張。（美聯社）
美國稱中國的偵察氣球曾飛過美軍的數個核彈基地，引發兩國關係緊張。（美聯社）

氣球 拜登 白宮

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