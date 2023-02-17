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氣球事件讓美中交惡…布林肯慕尼黑晤王毅 仍在協商

記者顏伶如／綜合報導
國務卿布林肯（右）與中共外事辦主任王毅都已抵達德國慕尼黑參加國際安全會議，二人是否安排場外會談，受到矚目。圖為兩人去年在印尼峇里島同台。（路透）
國務卿布林肯（右）與中共外事辦主任王毅都已抵達德國慕尼黑參加國際安全會議，二人是否安排場外會談，受到矚目。圖為兩人去年在印尼峇里島同台。（路透）

華爾街日報(WSJ)報導，美中兩國外交首長本周末有機會碰面，釐清偵察氣球事件爭議，避免關係進一步惡化；報導指出，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與中共外事辦主任王毅可望在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)期間會面，具體細節雙方仍在洽談中。

消息人士透露，美中雙方過去幾天持續討論布林肯與王毅會面的安排，見面時間則是17日至19日慕尼黑安全會議舉行期間。消息人士說，目前並沒有拍板定案，洽談仍可能出現變化。副總統賀錦麗將出席這項安全會議並發表支持烏克蘭的演說。

官員透露，國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)上周與華府中國駐美大使館與中國使節團高層討論氣球侵入美國領空事件。官員說，康達在談話中轉達拜登政府希望與中國恢復外交對話的意願，但強調美國主權不容侵犯。

美中關係交惡之際，知情官員分析，拜登政府希望設下停損點，避免與北京關係進一步惡化。

疑似中國的間諜氣球闖入美國領空的消息曝光後，布林肯取消原本安排好的北京訪問計畫；布林肯並向王毅表明，氣球侵犯了美國主權，已損害訪問目的。

中國官員強調，氣球為研究用途，遭到風吹而偏離軌道。中國外交部近日則反批美國從去年以來，至少10次出動高空氣球飄過中國上空。中國外交部發言人汪文斌15日重申，美國從2022年5月起就大量發送氣球到中國領域，非法飛過中國領空，包括西藏、新疆。

對於中方指控發送氣球到中國上空，布林肯等美國官員已經否認。

前總統歐巴馬任內的亞太助卿羅素(Daniel Russel)指出：「在我心中毫無疑問，布林肯與拜登政府都想趁著兩人都在慕尼黑的時候，能跟王毅坐下來談。」

羅素說，布林肯與王毅的慕尼黑會面應該能成，中國通常對於類似會議較為保密，具體細節通常到最後一刻才會敲定。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)拒絕對媒體透露布林肯的慕尼黑行程安排，僅表示布林肯將參加一連串的雙邊與多邊會議，討論議題包括烏克蘭、援助土耳其及敘利亞地震災民，以及美國維護國際法規及安全的承諾。

布林肯 氣球 王毅

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