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疫情緩和 華府智庫籲兩岸應「重啟官方溝通」

編譯中心／綜合報導

美國外交政策全國委員會（NCAFP）呼籲，鑑於新冠疫情緩和，台海兩岸應盡快解除民間交流限制，設法重啟官方溝通管道。報告中也指出，對於外國政要訪台，台灣政府無法拒絕、但正思考如何管控風險。

中央社報導，去年12月，NCAFP由美方多名前官員組成的亞太安全論壇（FAPS）代表團訪問台北、首爾及東京，與三國官員及其他人士深入交流，期間會見蔡英文總統。

FAPS主任董雲裳及副主任李瀅執筆的報告日前公布，其中提到，去年2月俄軍入侵烏克蘭對東北亞的安全觀點產生深刻影響，促使台灣、南韓及日本政府將安全擺在首位，而非經濟。

台海局勢緊繃之際，報告敦促兩岸在疫情緩和後增加人民直接往來。現階段中國學生與遊客仍無法前往台灣，兩岸學術交流匱乏，報告直言相關限制應「盡快解除」。

報告呼籲北京設法在蔡英文明年5月卸任前，開啟與台灣當局的溝通管道。在台海緊張加劇，選戰、民族主義及相關言論加溫的背景下，正確解讀政治訊號的重要性與日俱增。

面對中方武力恫嚇，台灣近年不斷加強軍事防禦，報告敦促台灣同時著重強化尚屬脆弱的基礎設施與能源供給韌性。

去年8月，時任美國聯邦眾院議長裴洛西無視北京威脅訪台，中方隨後發動圍台軍演。報告寫道，這次事件讓全球更加意識到台灣的脆弱，以及加強韌性與防禦能力的必要性。

代表團訪台期間，和台灣高層官員探討拉高台海衝突成本的必要性，一名台灣人士主張，如果西方和區域其他國家「與台灣站在一起」，將能向北京展現台灣與夥伴具備抵抗脅迫的能力與意志。

報告提及，多名台灣高層官員坦承，台灣不能挑釁北京或讓兩岸局勢惡化，最重要的是，他們認為習近平小心謹慎，短期內不尋求衝突。

外國代表團訪台也是討論議題之一。報告引述未具名官員表示，台灣處境艱困，無法拒絕外國政要來訪，包括盛傳將訪台的美國眾議院議長麥卡錫。隨著這類訪問的成本效益分析逐步演進，台灣正在思考怎樣管控風險比較好。 

代表團離台後，蔡英文與習近平分別發表新年元旦談話，報告形容兩人用語都偏和緩。習近平在新年賀詞中拋出「海峽兩岸一家親」，沒有如往年提「祖國統一」。蔡英文在新年談話後說，注意到習近平講話比過去和緩，並強調「戰爭從來都不是解決問題的選項」，呼籲兩岸恢復對話。

北京 蔡英文 習近平

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