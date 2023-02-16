美駐日大使：美日同盟已轉守為攻 俄烏戰爭恐在印太或台發生

美國駐日本大使伊曼紐。（美聯社）

美國駐日本 大使伊曼紐（Rahm Emanuel）15日在東京的記者會中表明，美日同盟的性質已「轉守為攻」。共同社報導，他表示俄羅斯近1年入侵烏克蘭 的情況，也會在印太地區、東海或台灣發生。

他說，美日今後3年的動向，會決定今後30年的情勢，故有必要強化美日安保體制。

伊曼紐曾是美國前總統歐巴馬的白宮 幕僚長與民主黨前聯邦眾議員，他當天在「日本記者俱樂部」舉行就任駐日大使1周年的記者會。伊曼紐舉日本載明擁有反擊能力的新版「安保3文件」，以及增加防衛經費的方針為例，認為美日同盟的關係，在過去40、50年基本上是「防禦同盟」，但現在正轉換為「進攻同盟」。

伊曼紐主張，鑑於當前在烏克蘭發生之事，亦會在東海等地出現，因此美日加強嚇阻力之舉「恰當」。他並指日本對美國而言，是最重要的國與國關係及同盟，日本正成為與美國比肩的夥伴，對地區和全球都有影響力。今後應該在防衛、外交和經濟等領域，進一步深化美日關係，擴大共同利益。

伊曼紐還說，轉守為攻的「攻」，還包括從日本對印太積極的投資與開發援助（DA）等所有觀點來看。至於未來若在日本發現高空飛行物，駐日美軍會如何因應？伊曼紐僅說不回答假設性問題。

他另批評，中國高空氣球事件和中國海警船用雷射照射菲律賓海防艇，均非「睦鄰政策」，美國及其盟國有必要確保可信度高的對中嚇阻力。