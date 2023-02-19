聯國警告：全球暖化近9億人口受威脅 掀大規模遷移潮

全球暖化導致海平面上升，將激發超大規模的全球人口遷移潮，從低窪地區移居高處，眾多大城市都受衝擊。圖為在阿拉斯加，海浪衝擊防波堤。(美聯社)

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)14日警告，全球暖化 導致海平面上升，近9億生活在沿岸低窪地區的人口受到威脅，將引發超大規模的全球人口遷移潮，紐約、洛杉磯 、上海、倫敦等大城市都將受到衝擊。

聯合國安全理事會召開第一場探討海平面上升對國際和平與安全威脅的會議，古特瑞斯在會議上表示，「對於生活在沿岸低窪地區的近9億人來說，這種危險特別急迫，這些人占地球人口1/10」。

古特瑞斯指出，就算全球暖化奇蹟似的將上升溫度限制在攝氏1.5度(華氏2.7度)，海平面仍會大幅上升。

「全球暖化溫度不斷上升，並將超過宜居未來所需的攝氏1.5度限制。若我們還不改變政策，溫度將上升到攝氏2.8度，屆時後果不堪設想，低窪社區和整個國家可能永遠消失，並引爆超大規模全球人口遷移潮，淡水、土地和其他資源的競爭將變得更加激烈」。

他指出，海平面上升等於對小島國家「判下死刑」，孟加拉、中國、印度和荷蘭等國家也都置身危險當中。從紐約、洛杉磯到上海、曼谷，哥本哈根、倫敦到開羅、雅加達等超級城市都將受到衝擊。

古特瑞斯引用世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO)資料指出，全球海平面上升速度，比過去3000年的任何一世紀都快，海洋溫度增加速度則比過去1萬1000年都快。

根據WMO最新數據，如果將全球暖化溫度限制在攝氏1.5度，全球海平面將在未來2000年內上升約6.5至9.8呎。如果暖化溫度提高到攝氏2度，海平面則將上升約19.7呎。若升溫達攝氏5度，海平面可能上升高達72 呎。

古特瑞斯強調，世界必須解決氣候變遷 這個危機，因為這是造成海平面上升的主因，而安理會則必須扮演「關鍵」角色，因應「因海平面上升而起的毀滅性安全挑戰」。