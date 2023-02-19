我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

聯國警告：全球暖化近9億人口受威脅 掀大規模遷移潮

編譯尤寶琪／綜合15日電
全球暖化導致海平面上升，將激發超大規模的全球人口遷移潮，從低窪地區移居高處，眾多大城市都受衝擊。圖為在阿拉斯加，海浪衝擊防波堤。(美聯社)
全球暖化導致海平面上升，將激發超大規模的全球人口遷移潮，從低窪地區移居高處，眾多大城市都受衝擊。圖為在阿拉斯加，海浪衝擊防波堤。(美聯社)

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)14日警告，全球暖化導致海平面上升，近9億生活在沿岸低窪地區的人口受到威脅，將引發超大規模的全球人口遷移潮，紐約、洛杉磯、上海、倫敦等大城市都將受到衝擊。

聯合國安全理事會召開第一場探討海平面上升對國際和平與安全威脅的會議，古特瑞斯在會議上表示，「對於生活在沿岸低窪地區的近9億人來說，這種危險特別急迫，這些人占地球人口1/10」。

古特瑞斯指出，就算全球暖化奇蹟似的將上升溫度限制在攝氏1.5度(華氏2.7度)，海平面仍會大幅上升。

「全球暖化溫度不斷上升，並將超過宜居未來所需的攝氏1.5度限制。若我們還不改變政策，溫度將上升到攝氏2.8度，屆時後果不堪設想，低窪社區和整個國家可能永遠消失，並引爆超大規模全球人口遷移潮，淡水、土地和其他資源的競爭將變得更加激烈」。

他指出，海平面上升等於對小島國家「判下死刑」，孟加拉、中國、印度和荷蘭等國家也都置身危險當中。從紐約、洛杉磯到上海、曼谷，哥本哈根、倫敦到開羅、雅加達等超級城市都將受到衝擊。

古特瑞斯引用世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO)資料指出，全球海平面上升速度，比過去3000年的任何一世紀都快，海洋溫度增加速度則比過去1萬1000年都快。

根據WMO最新數據，如果將全球暖化溫度限制在攝氏1.5度，全球海平面將在未來2000年內上升約6.5至9.8呎。如果暖化溫度提高到攝氏2度，海平面則將上升約19.7呎。若升溫達攝氏5度，海平面可能上升高達72 呎。

古特瑞斯強調，世界必須解決氣候變遷這個危機，因為這是造成海平面上升的主因，而安理會則必須扮演「關鍵」角色，因應「因海平面上升而起的毀滅性安全挑戰」。

古特雷斯一直在呼籲全球關注氣候變遷威脅並採取行動。他在去年10月指控世界最富有的20國，沒能採取足夠的措施來阻止地球過熱。11月，他敦促全球領導人讓世界重回正軌，以減少碳排放，信守氣候融資承諾，並幫助發展中國家加快轉型使用可再生能源。

全球暖化導致海平面上升，將激發超大規模的全球人口遷移潮，從低窪地區移居高處，眾多...
全球暖化導致海平面上升，將激發超大規模的全球人口遷移潮，從低窪地區移居高處，眾多大城市都受衝擊。圖為在印尼爪哇島中部，上漲的海水侵蝕房屋。(美聯社)

暖化 氣候變遷 洛杉磯

上一則

中國擬發布「俄烏和平倡議」西方國家存疑

下一則

任內遇嚴重通膨和失業 卡特卸任成「史上最棒前總統」

延伸閱讀

洛杉磯/長堤港 連3年繳獲中國走私肉製品創新高

洛杉磯/長堤港 連3年繳獲中國走私肉製品創新高
日本搶救生育率 小孩優先措施「前所未見」

日本搶救生育率 小孩優先措施「前所未見」
世衛警告：土敘強震受災人口 恐達2600萬

世衛警告：土敘強震受災人口 恐達2600萬
世衛：土耳其強震受災人口恐多達2300萬

世衛：土耳其強震受災人口恐多達2300萬

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪