我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

科學家首發現 南極末日冰河底裂縫 危害大於融冰

記者張聲肇／綜合報導
康乃爾大學極地科學家建造了一個13呎的長型機器人，深入海底探測冰岩斷裂點，首度發現裂縫讓整個冰河斷裂的危險大於冰層融化。(路透)
康乃爾大學極地科學家建造了一個13呎的長型機器人，深入海底探測冰岩斷裂點，首度發現裂縫讓整個冰河斷裂的危險大於冰層融化。(路透)

科學家運用鉛筆型的機器人深入南極「末日冰河」(Doomsday Glacier)底部裂縫，首度發現裂縫讓整個冰河斷裂的危險大於冰層融化，這是壞消息，也是好消息。

好消息是：目前所觀察到的冰河底部融化速度比專家預期要緩慢得多；壞消息則是，這也無法改變陸地冰河流失，海平面逐漸升高的事實。由康乃爾大學(Cornell University)進行的這項研究結果15日刊登在「自然」(Nature)期刊上。

體積大如佛羅里達州的史衛慈冰頁岩(Thwaites ice shelf)被稱為「末日冰河」，原因之一是它的體積大到如果完全融化，全球海平面將因此上升兩呎(61公分)。

康乃爾大學極地科學家史密特(Britney Schmidt)建造了一個13呎的長型筆狀機器人，深入海底探測冰岩斷裂點，發現快速融化的地方「有東西不斷冒出冰河」。

這個觀測點是過去科學界無法看到的「事件現場」，這個名叫「冰鰭」(Icefin)的機器人卻有本領從一個狹隘的小洞，深入1925呎，看到裂縫原來比融冰更嚴重，是造成冰岩斷裂的更大原因。史密特在15出版的「自然」期刊發表論文說，冰河斷裂的原因不是變薄、融化，而是碎裂、散開。

國家科學基金會史衛慈冰頁岩計畫主持人卡特勒(Paul Cutler)上周才從南極現場回到美國。他說，底層斷裂可能是加速整個冰頁岩整體死亡的原因，它最終崩解的方式(mode of failure)，可能是經由碎裂、散開而崩塌。

此一發現，是這項耗資5000萬元、長期國際合作研究計畫的初步成果。研究報告作者之一、英國南極調查學會海洋圖像專家戴維斯(Peter Davis)說，史衛慈冰頁岩溶解，主要是由底部溫暖海水慢慢侵蝕造成，這種情況叫做「底部融化」。

未參與本研究的俄勒岡州立大學冰層研究員普提特(Erin Pettit)說，史衛慈冰岩是「迅速變化的生態體系，變化之迅速比五年前本研究計畫開始時還快，也比三年前有人到現場觀察以後還快。我確信，未來幾年快速變化還會持續加速」。

賓州州立大學冰河專家艾里(Richard Alley)說，本研究讓大家看到很重要的一點：底層縫隙變化的整個過程，冰岩最後斷裂，冰河漂流而去，可能就是底層斷裂所致。

康乃爾大學極地科學家建造了一個13呎的長型機器人，深入海底探測冰岩斷裂點，首度發...
康乃爾大學極地科學家建造了一個13呎的長型機器人，深入海底探測冰岩斷裂點，首度發現裂縫讓整個冰河斷裂的危險大於冰層融化。(美聯社)

冰河 賓州 俄勒岡州

上一則

王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人

下一則

前白宮醫生、德州眾議員：白宮應停止隱瞞拜登心理健康

延伸閱讀

新聞眼／兩岸未能融冰 更憂民間敵意螺旋加劇敵對

新聞眼／兩岸未能融冰 更憂民間敵意螺旋加劇敵對
藍批小三通未擴及台商中轉 陳建仁：滾動式逐步檢討

藍批小三通未擴及台商中轉 陳建仁：滾動式逐步檢討
黃石地區灰熊復育成功 狩獵可能解禁

黃石地區灰熊復育成功 狩獵可能解禁
兩岸陸續解封 海基會前董座洪奇昌：融冰從觀光著手

兩岸陸續解封 海基會前董座洪奇昌：融冰從觀光著手

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪