科學家首發現 南極末日冰河底裂縫 危害大於融冰

康乃爾大學極地科學家建造了一個13呎的長型機器人，深入海底探測冰岩斷裂點，首度發現裂縫讓整個冰河斷裂的危險大於冰層融化。(路透)

科學家運用鉛筆型的機器人深入南極「末日冰河 」(Doomsday Glacier)底部裂縫，首度發現裂縫讓整個冰河斷裂的危險大於冰層融化，這是壞消息，也是好消息。

好消息是：目前所觀察到的冰河底部融化速度比專家預期要緩慢得多；壞消息則是，這也無法改變陸地冰河流失，海平面逐漸升高的事實。由康乃爾大學(Cornell University)進行的這項研究結果15日刊登在「自然」(Nature)期刊上。

體積大如佛羅里達州的史衛慈冰頁岩(Thwaites ice shelf)被稱為「末日冰河」，原因之一是它的體積大到如果完全融化，全球海平面將因此上升兩呎(61公分)。

康乃爾大學極地科學家史密特(Britney Schmidt)建造了一個13呎的長型筆狀機器人，深入海底探測冰岩斷裂點，發現快速融化的地方「有東西不斷冒出冰河」。

這個觀測點是過去科學界無法看到的「事件現場」，這個名叫「冰鰭」(Icefin)的機器人卻有本領從一個狹隘的小洞，深入1925呎，看到裂縫原來比融冰更嚴重，是造成冰岩斷裂的更大原因。史密特在15出版的「自然」期刊發表論文說，冰河斷裂的原因不是變薄、融化，而是碎裂、散開。

國家科學基金會史衛慈冰頁岩計畫主持人卡特勒(Paul Cutler)上周才從南極現場回到美國。他說，底層斷裂可能是加速整個冰頁岩整體死亡的原因，它最終崩解的方式(mode of failure)，可能是經由碎裂、散開而崩塌。

此一發現，是這項耗資5000萬元、長期國際合作研究計畫的初步成果。研究報告作者之一、英國南極調查學會海洋圖像專家戴維斯(Peter Davis)說，史衛慈冰頁岩溶解，主要是由底部溫暖海水慢慢侵蝕造成，這種情況叫做「底部融化」。

未參與本研究的俄勒岡州 立大學冰層研究員普提特(Erin Pettit)說，史衛慈冰岩是「迅速變化的生態體系，變化之迅速比五年前本研究計畫開始時還快，也比三年前有人到現場觀察以後還快。我確信，未來幾年快速變化還會持續加速」。