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嬰兒潮世代也老了 美國有六分之一人口超過65歲

編譯陳韻涵／綜合15日電
美國也將進入高齡社會，嬰兒潮世代都進入了退休族群，目前人口六分之一是65歲以上的老人，社會安全支出未來十年將大幅增加。(Getty Images)
美國也將進入高齡社會，嬰兒潮世代都進入了退休族群，目前人口六分之一是65歲以上的老人，社會安全支出未來十年將大幅增加。(Getty Images)

老人局(Administration on Aging)報告指出，2020年有17%的美國人年屆或超過65歲，相當於全美人口六分之一，這比2010年增加1520萬人，且自1900年來逐年增加，當年只有310萬人。

65歲以上人口現有約5570萬人，比2010年以來增加1520萬人(相當於總人口的38%)，反觀65歲以下人口在此期間僅成長2%。

根據聯合國世界衛生組織的定義，65歲以上老年人口占總人口比例達7%時，稱為「高齡化社會(ageing society)」，達到14%時稱為「高齡社會(aged society)」，當比例達到20%時，則稱為「超高齡社會(super-aged society)」。美國現在已進入高齡社會。

報告預測，時至2040年，65歲以上人口可能增至8080萬人，比2000年增一倍。

此外，到了2040年，85歲以上的更老人口也會增一倍，自2020年的670萬人增至2040年的1440萬人；而2020年的時候，只有將近10萬5000名百歲以上的人瑞。

華盛頓郵報報導，美國大半人口生於第二次世界大戰後的嬰兒潮，即1946年到1964年，這表示已有46%的嬰兒潮世代年逾65歲。

老人局的報告綜合分析人口普查局(Census Bureau)、國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)，以及勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)，彙整歸納出全美的老年人口相關數據，其中65歲以上美國人有47%飽受關節炎困擾，25%的人罹患某種癌症，20%的人確診糖尿病，9%的人抽菸、30%的人肥胖、28%的人有認知障礙，95%的人至少接種一劑新冠疫苗。

65歲以上群體的消費項目中，有14%與健康相關，相比一般大眾的健康開銷約占總花費的8%。

另據聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，在新冠肺炎疫情影響美國的第二年，25歲以上的女性生育率比30歲的女性還高。

CDC國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)今年1月31日公布的數據顯示，2021年有370萬人出生，比2020年增1%，25歲到44歲女性的生育率則從2020年的2%增至2021年的5%。

25歲到29歲女性的生育率提升2%，來到每1000名女性產下93人，該年齡層的生育率在2007年到2020年幾乎每年減少，僅其中一年增加，至於30歲到34歲女性的生育率來到每1000名女性生育97.6胎，相當於自2020年來增3%，扭轉2017年到2020年的年減情況。

CDC報告指出，「2021年30歲到34歲女性的生育率，連續第六年比25歲到29歲女性還高，而30歲到34歲女性的生育率在2020年到2021年增4%，此外，每1000名35歲到39歲女性中生育53.7胎，比2020年增5%。」

CDC 聯邦疾病防治中心 人口普查

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