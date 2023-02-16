海理劍指拜登、川普：75歲以上政客應強制心智測驗

海理的起手式就是先衝著川普和拜登的年齡。她要求75歲以上的政治人物，都需要先去做心智測驗。（美聯社）

14日宣布參選的共和黨 總統候選人海理(Nikki Haley)15日立即出招，要求對75歲以上政治人物進行強制性「心智測驗」，呼籲共和黨人擺脫「老舊想法」和「過氣名字」。這些說法明顯是現年51歲的海理，對她76歲的前老闆川普 和80歲現任總統拜登的不點名質疑。

前南卡羅來納州 長、前駐合國大使海理，是在她競選第一站南卡州查爾斯頓(Charleston)造勢集會上，作以上表示。她還開出一連串政治支票，包括對國會議員實行任期限制和打擊非法移民。

海理的起手式就是先衝著川普和拜登的年齡。她要求75歲以上的政治人物，都需要先去做心智測驗。（美聯社）

海理誓言對年長公職人員進行強制性心智測驗，凸顯了她的競選核心主張：美國需要更年輕的領袖。此前人民選出川普和拜登兩位年紀最大的總統，海理的言論反映了兩黨內部存在「舵手太老」的情緒。

「在我看來，永久政客最終要引退，」海理說：「我們將對國會設定任期限制，並對75歲以上政治人物進行強制性心智測驗。」她向全場支持者表示，「我們已為新一代帶領我們走向未來，做好充分準備。」

印度移民女兒海理是第一位向川普發起挑戰、宣布參選2024白宮寶座的共和黨人。預計她本周還將前往愛荷華州和新罕布夏州這兩個共和黨最先舉行提名初選的州。

雖然海理是繼川普之後起跑的第一位共和黨總統候選人，但她的支持率低迷，只有個位數，競選之路堪稱艱難。

路透與益普索(Reuters/Ipsos)14日發布民調發現，只有4%註冊共和黨人支持海理。這項於6日至13日進行的民調，川普支持率43%，另有31%表態支持佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)；德桑提斯預計會擇期宣布參選。