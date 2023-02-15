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布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅

中央社／華盛頓15日專電
國務卿布林肯將赴德國出席慕尼黑安全會議，期間安排多場雙邊與多邊會議。（路透）
國務卿布林肯將赴德國出席慕尼黑安全會議，期間安排多場雙邊與多邊會議。（路透）

國務卿布林肯明天赴德國出席慕尼黑安全會議，期間安排多場雙邊與多邊會議。先前據傳布林肯考慮與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑會晤，但官員低調避談。

國務院今天宣布，布林肯（Antony Blinken）16日至22日將訪問德國、土耳其及希臘。訪德期間將出席17日至19日召開的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），19日轉往土耳其，計劃與土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會晤，討論震後美方協助。

根據國務院計畫，出席慕尼黑會議期間，布林肯將參與一系列雙邊與多邊會議，討論對烏克蘭的持續支持、協助土耳其與敘利亞人民，以及致力維繫跨大西洋安全和以規則為基礎國際秩序的承諾。

目前已知場邊會議包括與七大工業國集團（G7）針對俄烏戰爭召開的會議，以及與英國、法國、德國舉辦的共同會議。

彭博（Bloomberg News）本月稍早引述知情人士指出，布林肯考慮在慕尼黑會議與同樣計劃與會的王毅會晤。

國務院歐洲事務助卿唐弗瑞德（Karen Donfried）今天在電話媒體簡報會上被問及是否有安排「布林會」時給出模糊答案，僅說慕尼黑會議期間有很多雙邊互動機會，議程還在研擬中，目前沒有具體宣布，未來幾天再做說明。

美中關係近來因中國偵察氣球1月底入侵美國領空變得更加緊張。布林肯原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，但因氣球事件延後訪問；北京也反控美國高空氣球10多次非法飛越中國領空。

布林肯 國務院 氣球

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