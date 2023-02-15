美領空數千「氣象氣球」滿天飄 大多無礙航安

美中偵察氣球 紛擾未歇，氣象氣球成為各界關注焦點，而美國領空布滿數千個氣象氣球，但大多數無礙飛航安全。

天上有多少氣象氣球

國家氣象局(NWS)表示，全球每天平均有近1800個氣象氣球升空，其中包括美國及其領地上空的92個。每個氣球的航程約兩小時，氣球飄移的距離可達125哩，高度可達10萬呎。

不過，NWS公關主任蘇珊‧布坎南(Susan Buchanan)表示，125哩的移動距離很少見，「儘管氣象氣球最遠可飄180哩，通常只會順風移動到距離發射站30哩到35哩的位置」。

氣象氣球有何用處？

NWS表示，氣象氣球是氣象預報的關鍵，每個氣球都裝有鞋盒大小的無線電探空儀(radiosonde)，可在氣球飛行期間測量氣壓、溫度和相對溼度；該儀器每隔一、兩秒回傳數據給地面接收站，讓研究人員得以追蹤風速和氣球位置。

美國廣播公司(ABC)新聞氣象團隊表示，弄丟一、兩個氣象氣球不影響每日預報，但若許多氣球失蹤則可能導致預測失準。

誰負責追蹤氣象氣球？

無線電探空儀讓研究人員得以操控並追蹤氣象氣球，聯邦航空管理局(FAA)規定氣球操作員每兩小時記錄氣球的位置，並「提供飛航建議給可能受影響的飛機駕駛，標明氣球已知或預測位置、行進方向與高度」。

身兼ABC航空專家的退休 機師南斯(John Nance)表示，氣象氣球可能會出現在雷達上，但因氣球的「金屬含量低且屬於緩慢移動的物體，可能只會以噪點的形式，閃爍出現在雷達上」。

是否會危害飛航安全？

南斯表示，氣象氣球會飄過商業航班3萬1000呎到4萬1000呎的巡航高度，但不會在那個空層盤旋。

11日在密西根州 休倫湖(Lake Huron)上空被擊落的物體，高度約在2萬呎。

氣象氣球最終去哪裡？

NWS表示，歷經兩小時航程後，大多數氣象氣球會自動爆破，而其所攜帶的無線電探空儀配備降落傘，可安全返抵地表；每一具無線電探空儀都附有郵袋和指示，說明如何歸還給相關單位。

NWS表示，每年發射7萬5000個配備無線電探空儀的氣象氣球，約有五分之一的無線電探空儀會被寄回原單位，供回收、修復並再次利用，以節省經費。