我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

美領空數千「氣象氣球」滿天飄 大多無礙航安

編譯陳韻涵／綜合14日電

美中偵察氣球紛擾未歇，氣象氣球成為各界關注焦點，而美國領空布滿數千個氣象氣球，但大多數無礙飛航安全。

天上有多少氣象氣球

國家氣象局(NWS)表示，全球每天平均有近1800個氣象氣球升空，其中包括美國及其領地上空的92個。每個氣球的航程約兩小時，氣球飄移的距離可達125哩，高度可達10萬呎。

不過，NWS公關主任蘇珊‧布坎南(Susan Buchanan)表示，125哩的移動距離很少見，「儘管氣象氣球最遠可飄180哩，通常只會順風移動到距離發射站30哩到35哩的位置」。

氣象氣球有何用處？

NWS表示，氣象氣球是氣象預報的關鍵，每個氣球都裝有鞋盒大小的無線電探空儀(radiosonde)，可在氣球飛行期間測量氣壓、溫度和相對溼度；該儀器每隔一、兩秒回傳數據給地面接收站，讓研究人員得以追蹤風速和氣球位置。

美國廣播公司(ABC)新聞氣象團隊表示，弄丟一、兩個氣象氣球不影響每日預報，但若許多氣球失蹤則可能導致預測失準。

誰負責追蹤氣象氣球？

無線電探空儀讓研究人員得以操控並追蹤氣象氣球，聯邦航空管理局(FAA)規定氣球操作員每兩小時記錄氣球的位置，並「提供飛航建議給可能受影響的飛機駕駛，標明氣球已知或預測位置、行進方向與高度」。

身兼ABC航空專家的退休機師南斯(John Nance)表示，氣象氣球可能會出現在雷達上，但因氣球的「金屬含量低且屬於緩慢移動的物體，可能只會以噪點的形式，閃爍出現在雷達上」。

是否會危害飛航安全？

南斯表示，氣象氣球會飄過商業航班3萬1000呎到4萬1000呎的巡航高度，但不會在那個空層盤旋。

11日在密西根州休倫湖(Lake Huron)上空被擊落的物體，高度約在2萬呎。

氣象氣球最終去哪裡？

NWS表示，歷經兩小時航程後，大多數氣象氣球會自動爆破，而其所攜帶的無線電探空儀配備降落傘，可安全返抵地表；每一具無線電探空儀都附有郵袋和指示，說明如何歸還給相關單位。

NWS表示，每年發射7萬5000個配備無線電探空儀的氣象氣球，約有五分之一的無線電探空儀會被寄回原單位，供回收、修復並再次利用，以節省經費。

氣球 退休 密西根州

上一則

鐵路貨運列車翻覆 俄州長痛批：出事火車未列危險名單

下一則

中國偵察氣球 掀「近太空」控制權新戰場

延伸閱讀

6.6萬呎上控制權屬誰？中氣球風波掀「近太空」新戰場

6.6萬呎上控制權屬誰？中氣球風波掀「近太空」新戰場
美為氣球事件降溫？官員稱起飛開始追蹤 被強風吹進美

美為氣球事件降溫？官員稱起飛開始追蹤 被強風吹進美
才打下中國氣球 美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯4戰機

才打下中國氣球 美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯4戰機
新擊落3飛行物未找到殘骸 白宮：無證據顯示和中國有關

新擊落3飛行物未找到殘骸 白宮：無證據顯示和中國有關

熱門新聞

山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
2019年春，罌粟開滿沃克峽谷，但幾萬前來朝聖的遊客卻讓小鎮不堪重負。今年，該地市長決定關閉峽谷保平安。(美聯社)

快看世界／罌粟開滿這加州小鎮超美 市長：千萬別來看

2023-02-08 12:28
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

2023-02-07 13:10
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙