F-16第1擊沒射中不明物 密利：飛彈「無害」落水
從2月10日至12日之間，美國、加拿大上空出現的三個不明飛行物體連續遭到擊落，但美國官員說，三個被擊落的物體可能是「無害的」(benign)；華盛頓郵報分析，近日一連串事件讓美軍將領開始思考，面對出現在美國領空的不明飛行物體，究竟要以如何程度的手段回應。
參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)14日則在北約(NATO)布魯塞爾總部對媒體說，美軍F-16戰鬥機12日對休倫湖(Lake Huron)上空的不明飛行物體發射一枚飛彈但未擊中。
至於飛彈沒有擊中目標是否形成風險，密利則說，飛彈後來「無害地」落水。
白宮14日也表示，10日以來在美加上空連續被擊落的三個不明飛行物體對於北美區域安全都無威脅。相較先前在美國本土上空飄流數天的中國間諜氣球，美國官員回應反差明顯。
白宮發言人柯比(John Kirby)14日說，美國情報界並不排除連續遭擊落氣球可能純粹來自商業或研究單位的可能性，因此都是無害的。
華盛頓郵報分析，柯比與密利的最新談話立即引發外界質疑拜登政府過去幾天是否小題大作，以戰鬥機發射飛彈的猛烈手段對付其實無害的飛行物體。
參院情報委員會主席、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)便說，希望美國是以積極手段確認出現於空中的不明飛行物體是否有合法的科學、氣象或其他目的，也希望主管機關之間能建立更完善的通報機制。
F-15戰機飛行員出身的前任美國太平洋空軍前副司令、現任「密契爾航太研究所」(Mitchell Institute for Aerospace Studies)所長德普圖拉(David Deptula)說，出動戰機擊落氣球的難度在於，即使氣球被子彈打了很多洞，還是可以飄在高海拔，而且氣球大多靜止不動，戰機速度每小時數百哩，飛行員只有極短時間能尋找不明飛行物體，確認無人在飛行物體上，然後發射飛彈。
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