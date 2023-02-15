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擊落3不明飛行物 白宮：無證據顯示和中國有關

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比14日稱，上周末先後擊落的三個不明飛行物體無不良意圖，但來源尚未釐清。(路透)
白宮國安會戰略溝通協調官柯比14日稱，上周末先後擊落的三個不明飛行物體無不良意圖，但來源尚未釐清。(路透)

美國本月擊落包含中國大陸偵察氣球在內共四個高空物體，白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)14日表示，情報部門研判其他三個不明物體是商業或研究用途，無不良意圖；至於來源則尚未釐清，看不出與中國間諜氣球計畫或外國情蒐有關。

除了美軍4日在南卡羅來納州擊落一個中國高空偵察氣球外，這周內有三個不明高空物體分別飛越阿拉斯加、加拿大與密西根，都被美軍出動戰鬥機擊落，收集碎片分析調查。

柯比14日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「早安美國」訪問，並舉行例行記者會，均談到氣球與高空物體的調查進度；他說，還是只能稱呼它們為「物體」，無法釐清來源，不過有把握認為這些均不屬於美國政府；目前也看不出這些物體與中國間諜氣球計畫或外國情蒐有關。

飛行物殘骸 尚未完全尋獲

柯比表示，殘骸散落甚廣，收集與分析都曠日費時；美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在布魯塞爾的一場記者會表示，受複雜地形限制，還沒有收集到所有物體的碎片。

路透報導，兩個高空物體的碎片掉落在冰層上，另一個掉落在密西根州、美加邊界附近的休倫湖(Lake Huron)。

此外，對於偵測到越來越多的高空物體掠過北美上空，柯比解釋稱，因為中國的氣球飄過，因為北京提升操作氣球的能力，美國調整了雷達參數，才會偵測到越來越多的物體。

國會機密簡報 兩黨參議員促向民眾公開

ABC報導，拜登政府官員14日不公開地對國會議員簡報最新進展；兩黨都有參議員敦促拜登政府公開更多訊息，民主黨籍參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)告訴新聞網站Axios，拜登總統可以考慮是否要就此對全國發表談話。

此外，軍方13日表示，已經打撈到可疑的中國軍事偵氣球的關鍵電子設備，包含可能用於情蒐的重要偵測器。

號稱是美國國防第一道線的阿拉斯拉加州，最近屢遭不明氣球入侵，但軍方反應不一。 參...
號稱是美國國防第一道線的阿拉斯拉加州，最近屢遭不明氣球入侵，但軍方反應不一。 參院多數黨領袖舒默14日聽取軍方有關氣球事件的機密簡報後，舉行記者會。(路透)
軍方14日為參議員舉行有關氣球事件的機密簡報。圖前左三為參院共和黨領袖麥康諾。(...
軍方14日為參議員舉行有關氣球事件的機密簡報。圖前左三為參院共和黨領袖麥康諾。(美聯社)
號稱是美國國防第一道線的阿拉斯拉加州，最近屢遭不明氣球入侵，但軍方反應不一。阿拉...
號稱是美國國防第一道線的阿拉斯拉加州，最近屢遭不明氣球入侵，但軍方反應不一。阿拉斯拉的聯邦參議員穆考斯基(共和黨)14日聽取軍方有關氣球事件的秘密簡報後，一臉怒氣。(路透)

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