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華郵：中國氣球疑目標關島 因強風意外侵美

記者顏伶如／綜合報導
圖為海軍14日公布的打撈上來的中國軍事偵氣球。(歐新社)
圖為海軍14日公布的打撈上來的中國軍事偵氣球。(歐新社)

在中國偵察氣球侵入美國領空事件爆發近兩周，嚴重衝擊美中兩國關係之際，華盛頓郵報14日引述多位匿名美國情報官員獨家報導，從這枚氣球的飛行途徑判斷，目標似乎是要前往關島，而向東行進途中，卻意外轉而往北；官員說，分析人士透過現有各種資料研判，中國可能無意讓空中偵測設備侵入美國本土的核心地帶。

報導指出，引發華府與北京關係緊張的偵察氣球危機，或許部分因素是「錯誤」造成的。

美軍早已監控氣球近1周

中國偵察氣球進入美本土前的路徑圖。(資料來源／NOAA、華盛頓郵報 整理／編譯陳...
中國偵察氣球進入美本土前的路徑圖。(資料來源／NOAA、華盛頓郵報 整理／編譯陳韻涵)

華郵在報導中指出，中國間諜氣球今年1月底進入美國領空前，美國軍方與情報機構實際上已經追蹤氣球近一周了，氣球從位於中國南海的基地升空開始，美方就一路監控。報導指出，美國注意到這個氣球的時間點，其實比先前報導披露的還要更早。

拜登政府14日透露侵入美國領空的中國軍事偵察氣球部分原因可能是誤會。圖為中國軍事...
拜登政府14日透露侵入美國領空的中國軍事偵察氣球部分原因可能是誤會。圖為中國軍事偵氣球本月４日下午在南卡州外海上空被美軍機擊落。(路透)

多名美國官員指出，美方監控之下，這個氣球進入飛行途徑，似乎目標是要前往關島；官員匿名受訪時說，氣球飄到距離關島數千哩外的阿拉斯加州阿留申群島(Aleutian Islands)上空，然後在飄過加拿大上空時遇到強風，行進方向被往南推，因而進入美國本土上空。美國戰鬥機2月4日在南卡羅來納州沿海地區將氣球擊落時，已是氣球進入阿拉斯加州上空的一周後。

美確定氣球肩負偵察任務

至於氣球行進路線究竟是蓄意安排或意外飄流，情報機構分析專家則無法確認，但可以確定的是，氣球肩負偵察任務，極可能是為了了解美國在太平洋的軍事部署。

官員表示，解放軍過去曾發送間諜氣球到關島、夏威夷上空以偵查美軍基地部署，但氣球連續多日在美國本土上空飄流的狀況則相當罕見，就連中國政府內部都一頭霧水，中國外交官忙著以各種理由解釋，說明氣球是被風吹偏離軌道，氣球的目的在於蒐集沒有安全危害的氣象數據。

拜登政府14日透露侵入美國領空的中國軍事偵察氣球部分原因可能是誤會。(歐新社)
拜登政府14日透露侵入美國領空的中國軍事偵察氣球部分原因可能是誤會。(歐新社)

氣球事件 讓北京措手不及

華盛頓郵報分析，整起事件讓北京措手不及，第一時間便對氣象氣球出錯表示遺憾，但後來中國官員改變立場，批評華府反應過度，本周更加碼反批美國曾發送十個間諜氣球到中國上空。中國官員說法13日遭到白宮國安會發言人柯比(John Kirby)否認。

報導指出，無論如何，氣球闖入美國領空都是解放軍的嚴重失算，釀成政治、外交軒然大波，讓美國及美國盟友對中國空中情報蒐集的手段加強審視。

「即使意外 中也趁機情蒐」

美國官員說，氣球進入美國領空已經侵犯主權，在高度敏感的蒙大拿州核武軍事基地上空盤旋更非意外，令人不禁懷疑即使氣球是意外被吹到美國本土，北京顯然決定抓緊機會設法蒐集情資。

氣球 北京 阿拉斯加州

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