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ABC分析：國家安全vs.美中關係 拜登「逆風」求平衡

記者顏伶如、中央社／綜合報導

美軍連續擊落出現於美國領空的不明飛行物體，拜登總統13日卻仍保持沉默；美國廣播公司新聞網(ABC News)分析，拜登目前的處境相當尷尬，頂著政治逆風，需在國家安全及美中關係之間取得平衡。

路透則分析指出，雖然氣球事件導致美國國務卿布林肯推遲五日訪中行程，但中美各自有強烈理由需處理雙方分歧，未來兩個月仍有外交接觸的機會。

美國政治新聞媒體Politico引述外交官員表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於17至19日出席今年的慕尼黑安全會議。布林肯也將出席該會議，不過不確定兩人是否會面。

歐巴馬政府時期的亞太助卿羅素說，北京在危機中拒絕軍事管道溝通很常見，但不意味中方會放棄改善與美國的關係。羅素表示，布林肯可能在慕尼黑或三月在印度舉行的20國集團外長會議與中方官員會面，但他仍需訪北京與習近平會面，討論台灣及俄羅斯等棘手問題。

羅素說，美國對中國企業的新限制及眾院外交委員會主席麥考爾擬在四月訪問台灣一事，可能會壓垮這一切努力。

分析人士認為，中美溝通之門未關上，兩國仍有強烈原因要處理雙方分歧，問題是何時找到重回談判桌的方式。

中方希望重振遭疫情影響的經濟，中國國家主席習近平也希望改善自去年8月眾院前議長裴洛西訪台而跌入谷低的美中關係。

從10日開始的接連三天當中，美國戰鬥機在阿拉斯加州、加拿大、密西根州水域上方將不明飛行物體擊落。類似事件只要發生一起就被認為不尋常，何況三次事件接著出現。拜登13日並沒有公開行程，白宮國安會發言人柯比(John Kirby)在白宮新聞簡報會上表示，拜登政府一直盡量保持公開透明。

拜登政府強調，擊落不明飛行物體是基於安全起見，為了保護國家安全及民航班機安全，但共和黨及某些民主黨員仍批評拜登為何拖延一周才將第一個中國間諜氣球擊落。

柯比13日在新聞簡報會上強調，近日一連串擊落不明飛行物體事件並不代表拜登向政治壓力屈服，尤其是主張美國應該早一點阻止中國氣球的批評聲浪。柯比也說，最近幾次擊落不明飛行物體的事件，也不代表拜登政府政策出現大規模變化。

中國國防部長魏鳳和4日曾拒接美國國防部長奧斯丁的電話。不過，美國國防部官員12日說，美國與中國已就擊落的高空氣球一事溝通。法新社報導，美國國防部助理部長達爾頓告訴記者：「已就高空氣球一事與中華人民共和國聯繫。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)13日在美國廣播公司晨間談話節目「觀點」(The View)中受訪時說：「我們為什麼沒發現氣球，這是很大的問題。」他說，支持民主黨籍蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)率領的跨黨派小組對中國間諜氣球事件展開調查。舒默指出：「這是很好的問題，我們想知道答案是什麼。」

拜登 氣球 國防部

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