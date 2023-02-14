誰放氣球？中稱美氣球10飛中領空 美駁去年即見中氣球

美國海軍已在大西洋打撈到中國偵察氣球的偵察部件，正準備集中進一步檢視。圖為特戰隊員在岸邊整備。（美國海軍提供）

中美偵察氣球 爭議持續擴大，中國外交部發言人汪文斌(Wang Wenbin)表示，去年以來，美方高空氣球十多次非法飛越中國領空；他反控美國才是全球最大的監控偵查國家，擁有世上最大規模的間諜網路；美方不僅否認中方指控，美軍更透露去年即目睹中國氣球飛過中東領空，但當時並未對美方造成威脅。

另方面，根據有線電視新聞網(CNN)取得美國國防部 13日送交國會議員的備忘錄，本月11日在加拿大 上空被擊落的不明飛行物體似乎是一個「小型的金屬製氣球，下面連著酬載裝備」；加拿大政府與美方已展開合作，蒐集並分析被擊落的不明飛行物殘骸。

F-16首枚飛彈失手 第2發擊中

國防部官員也在備忘錄中指出，12日在密西根州休倫湖(Lake Huron)上空被擊落的物體，在被擊中後「緩緩沉入湖水中」。

福斯新聞網(Fox News)報導，軍方花了將近100萬元才將這具飄浮在密西根州上空的「小型金屬氣球」擊落。

報導指出，空軍一架F-16戰機第一次嘗試擊落氣球時失手，隨後發射了第二枚響尾蛇飛彈才擊中目標。每枚「響尾蛇」成本約為40萬元。

中外交部：美是過度反應

汪文斌13日在記者會上重申，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件。他說，美方頻頻發射先進飛彈擊落不明飛行物，是「用力過猛的過度反應」。

汪文斌稱，2021年以來，美方高空氣球未經中國相關部門批准，十多次非法飛越中國領空。美國還頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，2021年高達657架次，今年1月在南海達64架次，嚴重危害中國國安，破壞地區和平穩定。

汪文斌指出，美國才是全球最大的監控偵查國家，擁有世上最大規模的間諜網路。

白宮國安會議發言人華森(Adrienne Watson)推文寫道，「有關美國政府操縱偵察氣球飛越中國領空的任何指控都屬虛假」，並稱真正運用「高空偵察氣球執行情蒐任務」的是中國。

副國務卿薛曼被問到中方指美國才是真正的偵察大國時，她直截了當的說，美國的氣球一次也沒有進入中國領空。（歐新社）

副國務卿：無氣球飛過中

美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)13日在記者會上否認美國偵察氣球飛掠中國領空的說法；她說：「沒有美國政府的氣球飛越中國，無，零，句點。」

另外，美國空軍中央司令部(AFCENT)司令格林克威奇(Alexus Grynkewich)13日在「新美國安全中心」(Center for a New American Security)舉辦的圓桌討論中表示，美軍去年秋季即在中東和阿富汗上空發現中國偵察氣球，這些氣球當時未飛到敏感的美軍設施附近或對美軍構成威脅。

美軍月初擊落一顆中國偵察氣球後，美方過去幾天又在阿拉斯加、密西根和加拿大育空地區(Yukon Territory)擊落三個不明飛行物體。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)表示，調查人員正在搜尋並分析在育空地區上空遭美軍戰鬥機擊落的不明飛行物體殘骸。

後3殘骸 不同於初次擊落

美國國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)透露，美國官員認為在加拿大上空遭擊落，以及在阿拉斯加州戴德豪斯(Deadhorse)上空遭摧毀的物體都是氣球；他說，前述兩物比在南卡羅來納州外海擊落的第一枚氣球小得多。

美國防長奧斯丁(Lloyd Austin)表示，北美司令部、海巡及聯邦調查局(FBI)探員將和與加國當局合作分析殘骸，初步判定周末擊落的三個殘骸與月初擊落的物體不同。