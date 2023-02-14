我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

更新／密州大校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

金融時報：中國氣球侵台 每月1次「數周前才來」

國際組、記者洪哲政／綜合報導
台灣的氣象局長鄭明典日前曾在臉書貼出他同事兩年前拍下的高空偵察氣球。（取材自鄭明典臉書）
台灣的氣象局長鄭明典日前曾在臉書貼出他同事兩年前拍下的高空偵察氣球。（取材自鄭明典臉書）

英國金融時報報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

一名台灣高層官員說：「它們非常頻繁地出現，數周前才剛來一次。」另名曾聽取相關簡報的人說，這類入侵平均每月會有一次。

台灣的國防部先前只證實去年2月發生過一次類似事件，當時多顆中國氣球分成四批在台灣北部上空飄蕩。日本、菲律賓等亞太地區其他國家也曾發現氣球入侵領空，但政府幾乎都未說明細節。

針對金融時報的報導，國防部表示，對台海周邊空域狀況均有效掌握，並依威脅程度應處反制；台灣周邊近年偵獲空飄氣球，主用於蒐集大氣參數，國防部持續注蒐分析比對。

金融時報報導，許多專精兩岸關係的分析師認為，中國國家主席習近平尚未做出開戰決定。但共軍打造飛彈、空中和海上武力，加上以侵台為藍本的演習，並在台灣附近實施規模更大、更複雜的空中及海上軍事行動，讓一些美國軍方官員相信，習近平的目標是在數年內做好動武準備。

台灣政府官員說，在台灣空域發現的氣球，通常位於2萬呎左右的高空，比飛越美國的氣球低得多，材質也不一樣。依據國際法，普通氣象氣球可在不事先徵得同意情況下飛越其他國家空域。但台灣官員說，那些氣球的體積和載重量已超出一般氣象氣球範圍。

在三個亞洲國家處理軍事和情報議題的官員說，台灣上空出現的氣球是由中國「裝備發展部」研發。這個負責武器系統的部門隸屬中國最高軍事機關中共中央軍事委員會，由習近平親自擔任主席。

一名台灣官員說，「有些氣球是解放軍空軍施放，有些是解放軍火箭軍施放」，常有軍機升空去觀察氣球。曾聽取相關簡報的人說，這些氣球一直在蒐集大氣資料，供雷達和飛彈系統所用。

華府智庫「大西洋理事會」全球中國中心副主任廖彥棻說：「各種特定時間的大氣細節，例如氣壓和密度，都能影響飛彈返大氣層的精確性，一個微小失誤將因速度而放大許多。」

他說，同樣問題也適用於「超視距雷達」，也就是中國在台灣東部海域和空域行動所需的遠程系統，「這需要非常大量資料供演算法運用，也因為狀況會隨季節而改變，可能每年都不一樣。所以氣球需要不斷回來」。

去年2月，聯合報曾獨家披露中國施放高空氣球。根據空軍監控發現，位於中國福建省72集團軍遠程火箭旅自去年春節後，陸續對台灣北部至中部施放氣球，高度約1萬至9千呎，空軍陸續在基隆、桃園、新竹、台中上空偵獲，各批氣球飄過台灣後，進入東北、東部海域上空。當時國防部稱「均有所掌握」，研判應為科研使用，將持續嚴密監控。

氣球 國防部 習近平

上一則

南卡打撈不明飛行物殘骸 已知配備飛行器技術設備

下一則

氣候變遷加劇天災 全美去年340萬人流離失所

延伸閱讀

間諜氣球成威脅論據 北京得不償失

間諜氣球成威脅論據 北京得不償失
另一些氣球的故事

另一些氣球的故事
中國氣球飛入台灣空域平均每月1次 台國防部回應了

中國氣球飛入台灣空域平均每月1次 台國防部回應了
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

熱門新聞

山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
白宮表示，國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排訪中行程。(美聯社)

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說

2023-02-06 15:43
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

2023-02-07 13:10
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗