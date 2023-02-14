金融時報：中國氣球侵台 每月1次「數周前才來」

台灣的氣象局長鄭明典日前曾在臉書貼出他同事兩年前拍下的高空偵察氣球。（取材自鄭明典臉書）

英國金融時報報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球 飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

一名台灣高層官員說：「它們非常頻繁地出現，數周前才剛來一次。」另名曾聽取相關簡報的人說，這類入侵平均每月會有一次。

台灣的國防部 先前只證實去年2月發生過一次類似事件，當時多顆中國氣球分成四批在台灣北部上空飄蕩。日本、菲律賓等亞太地區其他國家也曾發現氣球入侵領空，但政府幾乎都未說明細節。

針對金融時報的報導，國防部表示，對台海周邊空域狀況均有效掌握，並依威脅程度應處反制；台灣周邊近年偵獲空飄氣球，主用於蒐集大氣參數，國防部持續注蒐分析比對。

金融時報報導，許多專精兩岸關係的分析師認為，中國國家主席習近平 尚未做出開戰決定。但共軍打造飛彈、空中和海上武力，加上以侵台為藍本的演習，並在台灣附近實施規模更大、更複雜的空中及海上軍事行動，讓一些美國軍方官員相信，習近平的目標是在數年內做好動武準備。

台灣政府官員說，在台灣空域發現的氣球，通常位於2萬呎左右的高空，比飛越美國的氣球低得多，材質也不一樣。依據國際法，普通氣象氣球可在不事先徵得同意情況下飛越其他國家空域。但台灣官員說，那些氣球的體積和載重量已超出一般氣象氣球範圍。

在三個亞洲國家處理軍事和情報議題的官員說，台灣上空出現的氣球是由中國「裝備發展部」研發。這個負責武器系統的部門隸屬中國最高軍事機關中共中央軍事委員會，由習近平親自擔任主席。

一名台灣官員說，「有些氣球是解放軍空軍施放，有些是解放軍火箭軍施放」，常有軍機升空去觀察氣球。曾聽取相關簡報的人說，這些氣球一直在蒐集大氣資料，供雷達和飛彈系統所用。

華府智庫「大西洋理事會」全球中國中心副主任廖彥棻說：「各種特定時間的大氣細節，例如氣壓和密度，都能影響飛彈返大氣層的精確性，一個微小失誤將因速度而放大許多。」

他說，同樣問題也適用於「超視距雷達」，也就是中國在台灣東部海域和空域行動所需的遠程系統，「這需要非常大量資料供演算法運用，也因為狀況會隨季節而改變，可能每年都不一樣。所以氣球需要不斷回來」。

去年2月，聯合報曾獨家披露中國施放高空氣球。根據空軍監控發現，位於中國福建省72集團軍遠程火箭旅自去年春節後，陸續對台灣北部至中部施放氣球，高度約1萬至9千呎，空軍陸續在基隆、桃園、新竹、台中上空偵獲，各批氣球飄過台灣後，進入東北、東部海域上空。當時國防部稱「均有所掌握」，研判應為科研使用，將持續嚴密監控。