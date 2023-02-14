南卡打撈不明飛行物殘骸 已知配備飛行器技術設備

美國科學家13日在加州展示一枚準備升空的氣象氣球，體積遠比4日被美國擊落的中國偵察氣球要小。（路透）

國家安全會議發言人柯比(John Kirby)13日表示，拜登 總統準備設立跨部會團隊，以判定遭軍方擊落的三個不明飛行物是什麼，它們與4日戰機在南卡羅來納州 外海擊落的中國偵察氣球 不同；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)也表示，沒有跡象顯示那三個物體與外星人有關。

路透報導，一名軍方官員13日表示，在南卡州中國偵察氣球墜落現場附近的海域，海軍起重船已從海底吊起氣球的大部分有效載荷物。官員表示，有效載荷物長達30英尺，配備飛行器的所有技術設備和天線。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登總統透過國安顧問下令組成跨部會團隊，以研究要偵測、分析及處置不明飛行物時更廣的政策影響，這些飛行物危及國家安全及民航安全。

柯比表示，新團隊將涵蓋政府各單位，進一步了解並減少這類事件；團隊的任務包括接觸民間公司，那些公司生產氣象氣球或類似上周末擊落物體的器材，也要了解「誰在哪一部分高空、做什麼，目的要完全名正言順」；柯比認為政府也察覺出對此應該更加了解。

連續三天擊落三個不明飛行物，但全國還不了解飛行物由誰擁有；拜登提出四點內容的計畫，設立跨部會團隊屬其中之一，此外重點還有繼續偵監領空、與盟國夥伴諮商、向國會及各州長做簡報。

柯比表示，因為這些物體都在偏遠地區擊落，要花費時間才能搜集其殘骸，評估究竟為何物，以及有何能耐；因為不確定它們是否具備偵蒐戰力，拜登才下令擊落。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，尚皮耶13日記者會表示，外界對九天內擊落四具高空物體均有疑問及關切，但沒有跡象顯示最近擊落的不明物體與外星人、外星活動有關。

尚皮耶發言前一天，「北美防空司令部」(NORAD)指揮官范赫克(Glen VanHerck)才被問到，是否已排除外星人的可能，他表示目前什麼都不能排除，將繼續評估。

國土安全部助理部長道爾頓(Melissa Dalton)也表示，當局正努力了解這些不明飛行物的本質，尤其想了解它們是否為偵蒐而來，又擁有什麼戰力。

近幾日全國視線焦點都在高空物體，三具在阿拉斯加、加拿大及密西根偵察到的不明飛行物被空軍在三天內擊落，但與4日在南卡羅來納州外海擊落的中方偵察氣球不同，沒有人知道後三具是什麼。