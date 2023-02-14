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擊落氣球後 中美高層首見？傳布林肯本周慕尼黑會王毅

記者張文馨／華盛頓報導
因氣球事件推遲訪中的國務卿布林肯，據傳可能在本周於德國慕尼黑安全會議上與中共外事辦主任王毅會面。（路透）
因氣球事件推遲訪中的國務卿布林肯，據傳可能在本周於德國慕尼黑安全會議上與中共外事辦主任王毅會面。（路透）

彭博資訊13日報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）考慮在本周舉行的慕尼黑安全會議上，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行面對面會談，這可能是兩國在發生偵察氣球進入領空之後，外交高層的首度面對面互動。

王毅將訪法義匈俄

慕尼黑安全會議將在17日到19日登場，時值俄烏戰爭將滿一周年之際，中國外交部13日宣布，王毅將在14日至22日訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席在德國舉行的第59屆慕尼黑安全會議。

中國外交部發言人汪文斌表示，願意以訪問為契機，與俄方一道推動雙邊關係，繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。

此外，據俄羅斯衛星通訊社報導，莫斯科和北京正在推動俄羅斯外長拉夫洛夫與中國新任外長秦剛首次會面。

中國外交部表示，王毅出席慕尼黑安全會議時，將在中國專場活動上發表演講，宣傳中國國家主席習近平倡導的共同、綜合、合作與可持續的安全觀，闡明中國將始終堅持走和平發展道路，並結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

彭博率先報導美國考慮與王毅碰面，知情人士稱，若美中雙方同意的話，這不失為一個機會。

薛曼：沒要宣布的計畫

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）13日表示，目前沒有要宣布的計畫；國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，保持溝通管道暢通是非常重要的，尤其是在緊張時期，作為一個負責任的國家，美國將盡力確保溝通與坦率交流。

不滿中國的偵察氣球飄入美國領空侵害主權，布林肯3日致電王毅，告知延後訪問中國的決定，同時保留「條件滿足後再行訪問」的空間。兩人3日通話結束，美軍4日就出動戰鬥機擊落氣球。

至13日為止，美國與加拿大共擊落四個在領空上的飛行物，中國也揚言要擊落在青島外海的空中偵察設備，並稱美國的偵察氣球飛進中國領空至少十次，但美方隨即否認。

若在慕尼黑會議順利舉行場邊會晤，將是美中最高層級的外交官員在氣球事件發生以來，首次面對面會談。(相關報導見A3)

美中因氣球事件關係緊張，據傳中共外事辦主任王毅可望本周在德國慕尼黑安全會議上與美...
美中因氣球事件關係緊張，據傳中共外事辦主任王毅可望本周在德國慕尼黑安全會議上與美國國務卿布林肯會面，化解僵局。圖為王毅2017年在慕尼黑會議上發表演說。（美聯社）

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