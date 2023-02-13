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誰的氣球打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

編譯潘勛／綜合12日電
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

華爾街日報12日報導，美方1日公開宣稱中國偵察氣球現蹤美國領空以來，感到吃驚的不僅是美國朝野，中方知情官員表示，連中國外交部都忙著查證美國務院發給的資訊；12日美方宣稱又擊落第四具飛行物(object)，沒人料想到原本預期美、中關係將進入改善期，竟然轉變為新的摩擦不斷，而且迥異尋常。

中方知情官員表示，國務卿布林肯原本排定造訪北京，會見包括中國國家主席習近平等官員，北京想都沒想到發生氣球這樣的國際事件，打斷布林肯的行程；現在迫切想問的是：氣球是誰的？

北京官員稱：黑天鵝事件

氣球事件也叫美方官員吃驚，大致是因中國正著手改善與美關係，突然橫生枝節；北京某些官員稱本事件為「黑天鵝」，大家都沒料想到。

1日晚間，布林肯及副國務卿薛曼(Wendy Sherman)向中國駐美大使館公使徐學淵照會氣球事件，美方官員可以感受到中方的困惑；知情人士透露，徐公使及其他館方人員對美方提供的資訊咸感吃驚，反問「誰的氣球？」

知情中方官員表示，接下來幾小時，中國外交部與政府其他部門協調努力，最後產物是由習近平簽名的書面聲明，指氣球是供氣象研究之用，因強風而偏離路徑，中方為此感到遺憾。

一名北京官員表示，中方已盡快辦事了。

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵...
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。(Getty Images))

按北京標準，中方的聲明已經想息事寧人到非比尋常了，但未能挽救布林肯訪中行程；中方聲稱這起事件純屬不可抗力的意外，在華府卻遭逢懷疑。中方稱氣球是民用飛艇，供研究之用，美方卻描述為間諜氣球大隊裡的一艘，與中國解放軍有關。

但即使美方官員都承認，不曉得北京是否一開始就打算讓氣球進入阿拉斯加後，一路往南穿過美國腹地；距布林肯計畫訪中才幾天，那會被視為挑釁舉動。

美方也考慮過是否有可能真是強風把氣球吹離原先路徑，跑到美國、加拿大邊境以南。只是官員們認為，氣球是中國指揮的，由海南島起飛，掠經阿留申群島(Aleutian Islands)及阿拉斯加。官員表示，就算是強風把氣球吹到比原先軌道更南的地方，出乎中方原先所料，但中國顯然也利用這次機會，偵察氣球所經的美方敏感軍事設施。

另一美方官員稱氣球是故意的，所飛的路線在投機取巧。

官員另指出，中國共產黨及軍方高層內部對如何處理氣球事故，顯然都感困惑；習近平面臨內政嚴峻挑戰，已下令不讓美中關係惡化為外交要務。

氣球 北京 布林肯

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