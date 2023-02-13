第4具飛行物 美軍在密西根休倫湖領空擊落

美軍連續三天擊落三具不明飛行物 (資料來源：美聯社；譯文：潘勛)

國防部 及拜登 政府高級官員12日證實，出現在密西根州休倫湖(Lake Huron)上空的第四具飛行物已遭空軍F-16戰機擊落，初步研判是氣球；最近三天每天擊落一具，加上3日在南卡羅來納州海岸外摧毀的那具已是第四顆；加拿大 國防部長阿南德(Anita Anand)表示，加國明確支持美軍擊落飛行物。

飛行物逼近軍事地點 恐有偵蒐能力

五角大廈透露，休倫湖上空被擊落的飛行物接近敏感的蒙大拿州軍事地點，而且「可能擁有偵蒐能力」。

蒙大拿上空發現不明物

這具不明飛行物最初在11日夜間被偵知，官方承認國防部可能錯失機會，沒在當天便處理該飛行物；當時雷達掃描到蒙大拿州北部上空有可疑物體，曾派戰機升空偵察，但沒找到任何與「雷達撞見相關物體」，故判定是異常，後來該地空域重新開放，民航交通可能有虞。

軍方12日再以雷達偵獲該物體，探知它由蒙大拿飛到威斯康辛及密西根州，下午來到密州北半島約2萬呎的高空，其航高及路徑引發關切，可能干擾到民用航空。

軍方建議 拜登下令射落

不願具名官員表示，拜登總統出於審慎考量及軍方高層建議，下令擊落該不明物體。

五角大廈發言人萊德(Patrick Ryder)書面聲明表示，據不明飛行物的路徑及數據，可以合理把它與雷達在蒙大拿州取獲的訊號相連起來，該物體飛行逼近國防部敏感設施位址。

國防部並未把該不明飛行物評估為對地面的動態軍事威脅，但認為它可能危及飛航、具備偵蒐戰力；國防團隊現在將努力取回該物體，以期學到更多；北美防空司令部(NORAD)12日偵察到該物體後，一直以雷達及鏡頭追蹤它，此外萊德不肯提供額外細節。

空軍F-1612日擊落 密西根州休倫湖上空第四具飛行物。 (路透)

F-16射下八角形飛行物

據描述該物體為「八角形結構」(octagonal)，上頭未有清晰可辨東西，也沒掛載感測器或攝像鏡頭之類；F-16戰機在下午2時42分將其擊落。

官員表示，雖沒有明指該不明飛行物擁有偵蒐戰力，但也不能排除此一可能，政府會努力取回該物體殘骸，詳加了解。

加拿大防長稱支持美軍行動

加拿大國防部長阿南德表示，12日在美國休倫湖的高空偵察到不明物體，NORAD派遣加國及美國戰機前往調查，該物體已由美方戰機在美國空域擊落；加拿大完全支持該行動，將繼續與美方及NORAD合作，保衛北美洲。

F-22發射響尾蛇飛彈。(取自洛克希德馬丁公司官網)

最早指出擊落第四具不明飛行物的是兩位密西根州選出的國會議員。共和黨聯邦眾議員柏格曼(Jack Bergman)發推文推崇戰機飛官的果斷行動，也指出人民有權得悉比目前更多的答案；民主黨聯邦眾議員史羅金(Elissa Slotkin)由國防部得知最新不明飛行物後，發推文表示大家可以安心，一切物體從出現在國家水域的瞬間起，都被鎖定。