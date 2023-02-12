「領空不容侵犯」 聯邦參議員 支持擊落不明物體
10日又有中國氣球在阿拉斯加州上空被擊落事件，引起國會朝野熱議，阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)表示，「我們不會容忍這種入侵情況」;另外維吉尼州民主黨聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)也抨擊中國氣球飛越美國，實屬「不合時宜」舉動，凸顯北京官員的失職。
穆考斯基10日接受NBC新聞訪問時，態度強硬強調，「第一道防線再次出現在阿拉斯加，如果進入阿拉斯加領空，如果飛越阿拉斯加海域，我們需要採取行動，我們需要傳達訊息，我們需要清楚明確表明我們不會容忍這種情況。」
白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)表示，該物體在阿拉斯加上空飛行約4萬呎，「對民航安全構成可能威脅」並補充表示10日下午遭到擊落後，該物體已掉落在美國海域。
柯比指出聯邦政府仍在收集有關該物體的訊息，目前不知道該物體屬於政府或私人或商業所有。
該高空物體是近幾周內，第二個進入美國領空的同類物體，此前一個疑似中國間諜氣球於本月稍早飛越美國境內。
另外聯邦參議員凱恩在接受福斯新聞網訪問時，直接點名中國政府，嚴詞抨擊「這是一個考慮不周、不合時宜、無能的舉動。」受到偵察氣球事件影響，國務卿布林肯(Antony Blinken)原定訪華行程因此延後，凱恩表示：「中國真的很想與國務卿布林肯對話，所以在對話前，發生這種事情，表明有關鍵性失職，或許是左右手出了問題。」
凱恩表示隨著國會在春季制定年度國防撥款法案，此類事件將引起參院軍事委員會和外交關係委員會更多關注，凱恩強調偵察氣球事件中，中國不但是競爭對手、也是敵對者，「你需要在世界上兩個最強大的國家之間，保持溝通順暢」。
凱恩在接受福斯新聞的Cavuto Live採訪時說：「這是一個考慮不周、不合時宜、無能的舉動。」
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