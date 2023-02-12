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「領空不容侵犯」 聯邦參議員 支持擊落不明物體

編譯俞仲慈／綜合11日電
代表阿拉斯加州的聯邦參議員穆考斯基支持擊落飄去阿拉斯加州上空的不明物體。她說：「我們必須清楚表達領空不容侵犯。」(路透)
代表阿拉斯加州的聯邦參議員穆考斯基支持擊落飄去阿拉斯加州上空的不明物體。她說：「我們必須清楚表達領空不容侵犯。」(路透)

10日又有中國氣球阿拉斯加州上空被擊落事件，引起國會朝野熱議，阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)表示，「我們不會容忍這種入侵情況」;另外維吉尼州民主黨聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)也抨擊中國氣球飛越美國，實屬「不合時宜」舉動，凸顯北京官員的失職。

穆考斯基10日接受NBC新聞訪問時，態度強硬強調，「第一道防線再次出現在阿拉斯加，如果進入阿拉斯加領空，如果飛越阿拉斯加海域，我們需要採取行動，我們需要傳達訊息，我們需要清楚明確表明我們不會容忍這種情況。」

白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)表示，該物體在阿拉斯加上空飛行約4萬呎，「對民航安全構成可能威脅」並補充表示10日下午遭到擊落後，該物體已掉落在美國海域。

柯比指出聯邦政府仍在收集有關該物體的訊息，目前不知道該物體屬於政府或私人或商業所有。

該高空物體是近幾周內，第二個進入美國領空的同類物體，此前一個疑似中國間諜氣球於本月稍早飛越美國境內。

另外聯邦參議員凱恩在接受福斯新聞網訪問時，直接點名中國政府，嚴詞抨擊「這是一個考慮不周、不合時宜、無能的舉動。」受到偵察氣球事件影響，國務卿布林肯(Antony Blinken)原定訪華行程因此延後，凱恩表示：「中國真的很想與國務卿布林肯對話，所以在對話前，發生這種事情，表明有關鍵性失職，或許是左右手出了問題。」

凱恩表示隨著國會在春季制定年度國防撥款法案，此類事件將引起參院軍事委員會和外交關係委員會更多關注，凱恩強調偵察氣球事件中，中國不但是競爭對手、也是敵對者，「你需要在世界上兩個最強大的國家之間，保持溝通順暢」。

凱恩在接受福斯新聞的Cavuto Live採訪時說：「這是一個考慮不周、不合時宜、無能的舉動。」

氣球 阿拉斯加州 參議員

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