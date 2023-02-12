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川普任內 中國氣球3闖美無人知？前朝官員促查

記者胡玉立／綜合報導

隨著更多有關中國用氣球偵察美國等國的消息浮出檯面，人們開始關注：為何這類氣球入侵行為早在川普時代即已出現，當時政府官員卻未察覺；部分前川普政府官員也為此感到失望、沮喪。

國防部高層官員上周告訴媒體，川普執政期間，中國偵察氣球「至少三次」在美國大陸上空盤旋，拜登執政初期還有一次。但許多在情報界工作的前川普政府官員一致表示，那時不知道有中國氣球出現在美國上空。

凱洛格(Keith Kellogg)曾任川普白宮國家安全委員會幕僚長，後於2018年接任副總統潘斯國安顧問，他說：「川普在任的每一天，我都在國家安全團隊任職，那段時間從未聽過這種事；如果有，我們會立即採取行動。若它確實發生在川普領導下而他未被告知，不但令人震驚，也是失職。」凱洛格建議國會舉行聽證，討論為何發生目擊事件卻未通知川普政府國家安全官員。

2019年7月至2020年11月擔任國防部長的艾思博(Mark Esper)上周說：「我不記得有人來過我辦公室報告，也沒看過任何有關中國在美國上空部署偵察氣球的文章。」艾思博9日被問到為何過去無法發現中國偵察氣球時表示，「我認為這是非常重要的問題，這是技術問題嗎？是報告問題還是決策問題？」

川普則告訴福斯新聞，「在川普政府領導下，我們從未發生過這種情況，如果發生了，我們會立即將其擊落；這是虛假信息」。

幾個可能的原因，或可解釋為何川普政府高級官員不知道中國在美國上空施放氣球。包括：北美防空司令部(NORAD)司令范赫克(Glen D. VanHerck)6日提到，美軍有「領域認知落差」，才沒發現那三次過境美國的氣球。拜登總統國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，拜登政府「發現川普政府無法發現事情」的能力提高了。還有官員指出，那些氣球在川普時期飛越美國領空時間不長，縮短了識別氣球和採取行動的時間。

無論如何，近期內對中國使用偵察氣球的擔憂只會加劇，因為有消息稱，4日被擊落的氣球，是中國軍方監視全球40多國而開展橫跨五大洲的大規模行動其中一環。

戰略國際研究中心戰略技術項目主任劉易斯(James Andrew Lewis)認為，放眼中國等對手可能部署的潛在間諜技術領域，氣球是很低階的作法；有鑑於各方對這類氣球的最新關注，中國不太可能在不久的將來使用類似策略。

劉易斯說：「真正的問題是，如果我們不對抗中國間諜活動，我們將繼續自食其果。」

氣球 川普 拜登

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