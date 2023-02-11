追蹤中國氣球隊 美情報界去年才成功研發出方法

美軍4日擊落中國氣球，10日再度於阿拉斯加上空擊落不明飛行器。圖為海軍連日在南卡外海打撈氣球殘骸。(取自美國海軍網站)

知情人士透露，情報界過去一年才研發出可靠、一致的科技，追蹤中國的偵察氣球 大隊，憑以比對數據庫，了解過去那些偵察氣球何時、何地出現在美國；偵察平台已找到4日擊落的中方偵察氣球，但南卡羅來納外海風浪太大，打撈工作預計將暫停到13日，視天候再行恢復。

有線電視新聞網(CNN)10日報導，拜登 總統2021年就任後不久，一枚中國偵察氣球曾短暫飄過美國大陸領空，此事獲官方承認；情報界後來把那具氣球的訊號，比對自己的及其他的數據庫，如此讓美國首次研發出一貫方法，可以用來幾乎即時追蹤在全球飄移的中方氣球。

查出川普 時代就有3案例

官方使用1月底現蹤的那枚中方偵察氣球相關數據，加上其他來源，查出在川普當政時代，類似的偵察氣球至少三次通過美國領土，而當時並沒有發現。

官員們拒絕透露以何種方法搜集到氣球訊號，目前也不曉得情報界花多久時間研發出新方法，只知新方法首度在2022年使用。

知情的國會議員透露，新方法很重要，原因在沒有它，偵察氣球極難追蹤，畢竟氣球移速慢，可以飛翔在極高空，可以躲避傳統雷達；傳統雷達的功用旨在偵出飛行快速的導彈、反制恐怖威脅。

官方強調，偵察氣球的訊號是重大關鍵，憑以研發出追蹤氣球的科技，但並非唯一破解方法。國防官員描述美國現能認出過去出現這類高空氣球，靠的是把不同情報來源的不同線索「串組起來」。

有助解釋川普不知情

國安顧問蘇利文表示，美國現能回顧、端詳這類氣球的歷史形態，因此了解前總統川普時代，有好些這種偵察氣球掃描國家領土、領空的案例。

官方透露情報界過去一年才發展出可靠技術，追蹤中方氣球大隊，有助於解釋何以川普官員生氣地宣稱，對三枚中方偵察氣球飛過美國，自己並不知情。