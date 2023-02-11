我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

美官員：已發現中國氣球主要偵察部件、基本上完好無損

追蹤中國氣球隊 美情報界去年才成功研發出方法

編譯潘勛／綜合10日電
美軍4日擊落中國氣球，10日再度於阿拉斯加上空擊落不明飛行器。圖為海軍連日在南卡外海打撈氣球殘骸。(取自美國海軍網站)
美軍4日擊落中國氣球，10日再度於阿拉斯加上空擊落不明飛行器。圖為海軍連日在南卡外海打撈氣球殘骸。(取自美國海軍網站)

知情人士透露，情報界過去一年才研發出可靠、一致的科技，追蹤中國的偵察氣球大隊，憑以比對數據庫，了解過去那些偵察氣球何時、何地出現在美國；偵察平台已找到4日擊落的中方偵察氣球，但南卡羅來納外海風浪太大，打撈工作預計將暫停到13日，視天候再行恢復。

有線電視新聞網(CNN)10日報導，拜登總統2021年就任後不久，一枚中國偵察氣球曾短暫飄過美國大陸領空，此事獲官方承認；情報界後來把那具氣球的訊號，比對自己的及其他的數據庫，如此讓美國首次研發出一貫方法，可以用來幾乎即時追蹤在全球飄移的中方氣球。

查出川普時代就有3案例

官方使用1月底現蹤的那枚中方偵察氣球相關數據，加上其他來源，查出在川普當政時代，類似的偵察氣球至少三次通過美國領土，而當時並沒有發現。

官員們拒絕透露以何種方法搜集到氣球訊號，目前也不曉得情報界花多久時間研發出新方法，只知新方法首度在2022年使用。

知情的國會議員透露，新方法很重要，原因在沒有它，偵察氣球極難追蹤，畢竟氣球移速慢，可以飛翔在極高空，可以躲避傳統雷達；傳統雷達的功用旨在偵出飛行快速的導彈、反制恐怖威脅。

官方強調，偵察氣球的訊號是重大關鍵，憑以研發出追蹤氣球的科技，但並非唯一破解方法。國防官員描述美國現能認出過去出現這類高空氣球，靠的是把不同情報來源的不同線索「串組起來」。

有助解釋川普不知情

國安顧問蘇利文表示，美國現能回顧、端詳這類氣球的歷史形態，因此了解前總統川普時代，有好些這種偵察氣球掃描國家領土、領空的案例。

官方透露情報界過去一年才發展出可靠技術，追蹤中方氣球大隊，有助於解釋何以川普官員生氣地宣稱，對三枚中方偵察氣球飛過美國，自己並不知情。

國防部發言人賴德(Pat Ryder)表示，過去一周讓國家取得獨一無二的機會，對中國情報偵蒐計畫了解許多，一切資訊均有助於未來繼續追蹤這類物體；此外還能看到中方偵察氣球出現在全球，另枚現蹤南美的氣球，最近在南美大陸東岸墜入大西洋，但官員們表示，還不清楚氣球上是否有自爆裝置。

雖然已經打撈到中國氣球的大片球體，但重要的偵測儀器可能已沉入海底，美國海軍還在持...
雖然已經打撈到中國氣球的大片球體，但重要的偵測儀器可能已沉入海底，美國海軍還在持續打撈。(取自美國海軍網站)

氣球 川普 拜登

上一則

超級盃罕見 例行賽戰績最強球隊廝殺

下一則

又疑見氣球？美軍擊落阿拉斯加1高空物體

延伸閱讀

CNN：美國已研發出追蹤中國間諜氣球方法

CNN：美國已研發出追蹤中國間諜氣球方法
FBI搜索5小時 潘斯印州私宅再發現密件

FBI搜索5小時 潘斯印州私宅再發現密件
FBI今搜潘斯住宅 帶走一份機密文件

FBI今搜潘斯住宅 帶走一份機密文件
川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。（路透）

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

2023-02-04 19:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺