習近平真不知氣球計畫？專家：中國內部恐嚴重缺乏協調

華府認為，儘管4日在美國上空被擊落的氣球是中國大規模偵察計畫的一部分，但中國國家主席習近平可能並不知道「這顆氣球的任務」。(取自美國海軍網站)

華府 認為，儘管4日在美國上空被擊落的氣球 是中國大規模偵察計畫的一部分，但中國國家主席習近平 可能並不知道「這顆氣球的任務」；分析人士指出，倘若習近平真不知情，代表的是：在中美關係充滿挑戰之際，中國內部嚴重缺乏協調；倘若習近平知情，卻仍在國務卿布林肯(Antony Blinken)訪中關鍵行程前，派間諜氣球到美國上空，可能代表習近平低估了任務後果的潛在嚴重性。

有線電視新聞網(CNN)報導，華府已在9日向國會議員簡報這份評估；國務院高層官員表示，美方相信，中國為執行偵察行動開發出「中國氣球艦隊」，偵察活動「通常是在軍方指示下進行」，偵察氣球已「飛越五大洲40多國」，4日被擊落的只是其一。

中國間諜氣球飛到美國上空，習近平對此潛在敏感任務了解程度到底多深，備受關注。分析人士認為，有種可能性是：習近平知道整套軍事監控計畫，但不知道其日常活動操作。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹(Drew Thompson)表示，隨著習近平對黨國控制程度加劇，「中央集權缺乏權力下放」的問題更加明顯；低層官員雖有能力密切監督此類任務，卻無權或沒有能力對其影響做出政治判斷；上下級官員權力鬥爭也可能讓溝通複雜化。

「中國式治理的特點，就是整個體制都很緊張：下級爭取自治權，上級爭取更大控制權，」唐安竹說。

芝加哥大學政治系教授楊大利(Dali Yang)表示，氣球發射作業不像太空或飛機任務那樣受到管理監督，可能處在某種「空隙」狀態；發射氣球的實體可能很少或從未受到包括美國在內的各國反對，以為發射氣球是一種「只需視天氣條件、成本不高的例行活動」，「計畫領導者越來越大膽測試新路線，可能從未優先關注政治風險」。

消息人士表示，拜登官員相信，包括習近平在內的中國軍方和共產黨高層也不知道在美國上空的氣球飛行任務，中國仍在努力弄清楚這一切怎麼發生的。

但部分觀察人士對此持懷疑態度。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾(Alfred Wu)說：「習近平的個性要求100%(掌控)，我不認為習近平允許這種自主權。」

吳木鑾推測，習近平可能認為這樣的事件足以轉移公眾注意力，讓人不再將焦點放在中國因Covid清零政策而經濟步履蹣跚，只是，習低估了美國國內反應導致美國推遲談判。

與此同時，吳木鑾認為，華府暗指習近平不了解這次氣球「狀況」，是為了與中國「繼續對話」，「可能是想給(中國)一點面子，」他說。