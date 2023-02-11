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美官員：已發現中國氣球主要偵察部件、基本上完好無損

拒接奧斯丁電話 北京批眾院氣球決議案「政治操弄」

編譯盧炯燊／綜合10日電
美國國防部長奧斯丁在4日擊落中國偵察氣球後，曾打熱線電話給中國國防部長魏鳳和，但電話響了很久，沒人接聽。(Getty Images)
美國國防部長奧斯丁在4日擊落中國偵察氣球後，曾打熱線電話給中國國防部長魏鳳和，但電話響了很久，沒人接聽。(Getty Images)

美中兩國在2008年設立軍事熱線，這條被視為具有重要意義的軍方溝通管道，目的是讓兩國軍方保持溝通，防止對局勢的誤判，然而在偵察氣球事件爆發後，這條熱線卻未能真正發揮功能。

美聯社及國家廣播公司新聞網(NBC News)均報導，美軍本月4日擊落中國氣球後數小時，國防部奧斯丁透過熱線希望與中國國防部長魏鳳和聯繫，盡快作出解釋及緩和局勢，可是他的努力以失敗告終，魏鳳和拒絕接聽。

美聯社的報導說，根據2008年的協議，美中軍事熱線通話的對話過程，先是一方須透過加密線路請求通話或舉行視訊會議，對方可在48小時或更長的時間內回覆，然而多數時候美方官員打電話到中國，中方官員根本不接聽，這次奧斯丁要求對話就是「只聞鈴聲響，不見人接聽」。

中國國防部的說法是，美國沒有為對話和交流創造適當的氣氛。外交部發言人指責美軍擊落氣球「嚴重違反了國際準則，開了惡劣的先例」；最新的理由就是抨擊美國眾院有關氣球的決議，「純屬政治操弄和炒作」。

美國軍方一直相信這條熱線是化解與中方軍方衝突的重要渠道，若沒有可靠的溝通會非常危險，尤其在目前中國軍力正在增長，兩國緊張關係不斷加劇的情況下。

但德國馬歇爾基金會智囊團印太研究常務董事格拉澤 (Bonnie Glaser) 認為，美中看待兩軍熱線的價值和目的，存在著根本差異；華府認為熱線為能更快地解決美中爭端，北京認為是美方用來操弄，而非解決危機的工具。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)日前在國會參院外交關係委員會作證時說，美國軍方希望與中方建立更多溝通渠道，但解放軍迄今沒有作出回應。他認為雙方缺乏溝通是非常危險的。

瑞特納指中國將這個重要的溝通渠道作為一種直截了當的信息傳遞工具，藉著關閉或重新開放，來強調中國對美國的不滿或高興。例如美方打電話祝賀中國時，中方官員會接電話表示感謝，除此之外多是拒接。

隨著緊張局勢加劇，中國對軍事熱線的抵制使得拜登總統及高級外交官等，不得不自行與中國國家主席習近平及其他中國高層官員建立自己的溝通管道。

美中國防部長之間設有熱線電話，但在美國擊落中國氣球後，奧斯丁致電給魏鳳和（圖），...
美中國防部長之間設有熱線電話，但在美國擊落中國氣球後，奧斯丁致電給魏鳳和（圖），遭到拒接。（美聯社）

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