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美官員：已發現中國氣球主要偵察部件、基本上完好無損

又疑見氣球？美軍擊落阿拉斯加1高空物體

記者張文馨／華盛頓報導
美國一周內兩次擊落空中飛行器，都是由F-22發射響尾蛇飛彈來執行。(取自美國海軍網站)
美國一周內兩次擊落空中飛行器，都是由F-22發射響尾蛇飛彈來執行。(取自美國海軍網站)

白宮表示，拜登總統10日以民航安全為由，下令美軍出動戰鬥機，擊落在阿拉斯加上空的一不明物體；到目前為止，無法斷定這個物體是否來自中國。

拜登10日在白宮等著接待來訪的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）時，簡短答覆稱這是「成功（任務）」。

CNN：官員指未發現偵察設備

美國空軍10日以雷神公司製造的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈擊落不明飛行物。（美聯...
美國空軍10日以雷神公司製造的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈擊落不明飛行物。（美聯社）

這是拜登一周內第二度下令擊落進入美國領空的可疑高空飛行物，美軍將透過蒐集並分析碎片殘骸來調查此事。

根據有線電視新聞網(CNN)稍晚引述官員說法的報導，並未發現該物體上有偵察設備。

有媒體在白宮例行記者會詢問，美國是否在阿拉斯加上空，擊落又一個來自中國的間諜氣球；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。

響尾蛇飛彈 順利打下

國防部發言人賴德表示美軍10日在阿拉斯加結冰的水域上空，由F-22發射響尾蛇飛彈...
國防部發言人賴德表示美軍10日在阿拉斯加結冰的水域上空，由F-22發射響尾蛇飛彈擊落一個不明飛行物；這也是美國在一周內第二度擊落上空的飛行器。（Getty Images）

國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，商用民航機和私人飛機的飛行高度約為4萬呎到4.5萬呎，合理擔心此一物體會對民航構成威脅或可能的危害。

柯比表示，出於謹慎考量且在國防部的建議下，拜登下令美軍擊落；賴德說，北方司令部派出F-22戰鬥機，發射一枚AIM-9X響尾蛇飛彈，在下午1時45分順利擊落。美軍4日以同樣方式擊落中國高空偵察氣球。

殘骸落點 屬於美國領海

柯比說，這個物體被擊落後的殘骸落在阿拉斯加東北方、靠近加拿大邊境的北極海結冰水域上，屬於美國領海；仍需要蒐集分析，獲得更多訊息。

在美軍執行擊落任務前，美國聯邦航空管理局一度管制阿拉斯加附近的美國空域；加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）推文表示，已聽取簡報並且支持這項決定。

柯比並未證實是氣球 不確定來源

美國正加緊調查上周末擊落的中國高空偵察氣球之際，又出現一個疑似中方氣球的傳聞，柯比並未證實是氣球，也不確定來源。

柯比：大小約1小型汽車、無人

此外，相較於4日被擊落的中國偵察氣球有3輛公車大小，柯比說，新發現的高空物體小多了，約1輛小型汽車的大小，而且看起來不具備操縱功能，易受風向影響，形成了更大不可預測性。

柯比表示，五角大廈9日晚間發現這個物體，在9日晚間和10日上午兩度執行偵察任務，試圖了解此物，美軍的評估是上頭沒人。

柯比 氣球 拜登

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