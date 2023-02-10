五角大廈評估：中方2030前不會大規模侵台

國防部助理部長瑞特納（左）與副國務卿薛曼（右）9日在國會作證，薛曼日前代表美國政府向 40個友邦分享中國偵察氣球的情報。（路透）

國防部 印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）9日在國會表示，中共侵台並非迫在眉睫或無可避免，五角大廈 評估中方在2030年前不會大規模侵犯台灣。

美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）前年評估，中國可能在2027年前嘗試進犯台灣；海軍軍令部長（CNO，或稱作戰部長）吉爾迪（Mike Gilday）去年表示，不能排除2022、2023犯台可能性；空軍空中機動司令部司令米尼漢（Mike Minihan）今年寫下「憂心美中2025年會開戰」的內部備忘錄。

共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）詢問瑞特納，要怎麼做才能讓中共在2030年之前內不會揮軍台灣？

瑞特納：中犯台非迫在眉睫或無可避免

國防部助理部長瑞特納表示，中國侵台並非無可避免，五角大廈評估中國在2030年前不會大規模侵台。（路透）

瑞特納說，想要跟實作是兩件事，「我絕對相信在這10年（2030年）結束前，不會發生中國大規模侵略台灣。」

對於各式各樣的侵略時間表評估，瑞特納說，五角大廈的評估是，不認為「進犯台灣」是迫在眉睫或無可避免。

國防部高度關注 將持續維持嚇阻力量

瑞特納表示，國防部高度關注在今天、明天以及未來都要維持嚇阻力量，美國會持續與盟友夥伴合作維持自由開放的印太區域。

副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）表示，美國會協助台灣獲取不對稱作戰能力，協助台灣訓練及整合後備力量，並確保台灣擁有機動且敏捷的防衛系統；瑞特納也說，持續與台灣溝通，釐清並支持台灣所需要的防衛武器。

議員關切軍售延宕 薛曼：並非只有台灣

中國侵台時間有各種推測，國防部助理部長瑞特納9日在國會表示，中國侵台並非無可避免，國防部評估2030年之前中國不會大規模侵台。（路透）

議員們關切軍售武器交付延宕，薛曼表示，美國會盡力滿足台灣需要，武器交付速度問題是全球性的，美國正在檢討並和私部門（國防產業業者）溝通，這個問題影響到的是美國所有的軍援對象，並非只有台灣。

美國聯邦參議院外交委員會9日舉行聽證會，評估戰略競爭時代的美中政策，邀請薛曼和瑞特納與會。