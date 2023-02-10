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紐時：氣球耐用、難偵測 解放軍當作發射武器平台

編譯盧炯燊／綜合9日電
海岸防衛隊的直升機日前在氣球墜落海域協助打撈。(美聯社)
海岸防衛隊的直升機日前在氣球墜落海域協助打撈。(美聯社)

儘管美軍已擊落在美國上空飄浮的中國氣球，但事件仍在炒得沸沸揚揚；紐約時報報導，研究中國軍事的專家、中國報章以及專利申請等資料顯示，北京早已研究及測試把氣球作為武器之一。

紐時指出，中國多年來已利用氣球蒐集情報，軍事科學家不斷研究新材料及新技術，使氣球更耐用、更易操縱、更難被發現和追蹤，同時一直測試把氣球用作為發射武器的潛在空中平台。

台北國防安全研究院軍事戰略所長蘇紫雲指出，中國氣球很可能是由戰略支援部隊操作，這可理解為電子間諜系統的一部分，它蒐集到有關濕度和氣流的數據，在軍事上極為有用，這些大氣信息可以提高中國導彈的準確度。

中國情報蒐集系統的核心仍由260多枚衛星組成， 然而，不願透露姓名的美國官員指出，與衛星相比，氣球可能具備特有的優勢，它可以在區域上空盤旋，並產生更清晰圖像。

中國軍方早意識到了這些優勢，「解放軍報」在2021年一篇報導中說，僅靠衛星和飛機，很難實現全時、全範圍、定點預警和空中監視。

該報在2018年一篇文章中表示，「近太空」已成為現代戰爭的新戰場。當時該報是慶祝中國2017年發射氣球，帶著一隻小活龜飛行了12公里。2022年中國更試驗利用火箭，將氣球推進到離地球25哩的高空。

中國國防科技大學的科學家一直在研究新材料、設計和導航工具，使氣球更加靈活和持久。國防科大一位講師去年在解放軍報上寫道，中國可以嘗試開發更穩定的智能高空氣球，從而使氣球在小型馬達的幫助下作長距離飛行。

據報，中國研究人員可能正研究利用高空氣球，從近太空攜帶和發射導彈，因為在那裡導彈更難被發現。官方中央廣播電台2018年曾報導，研究人員測試了一個氣球平台，用於從半空中發射高超音速武器。

紐時報導指出，當然技術上仍然存在缺陷，這或許有助於解釋中國氣球為何「不合時宜地」出現在美國上空。

氣球 太空 解放軍

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