美中交惡…拜登政府擬再限制美企「投資中國高科技」

在美中關係又陷緊張之際，拜登政府擬再限制美國資金投資中國的高科技。（歐新社）

隨著對中國軍事和經濟野心的擔憂加劇，國會和白宮打算擴大限制北京取得可用於戰爭的先進科技；紐約時報9日報導，拜登 政府花費數月準備限制美國企業對中國投資 ，尤其是在先進電腦運算等領域；相關措施已大致完成，行政命令可望在短期內發布。

知情人士透露，拜登政府去年一直在衡量限制對中國投資範圍，官員與企業高層接觸，以了解他們對可能影響的看法；財政部也與歐盟等國政府接觸，確保它們不會在美國切斷對中國融資 渠道後，急於向中國提供類似融資。

即將宣布的行政命令預計將要求企業向政府報告其擬在特定敵對國家投資資訊；熟悉計畫內容者表示，該命令很可能會禁止對某些敏感領域直接投資，如先進半導體和某些具軍事或監視應用的人工智慧(AI)等。

支持者表示，此舉有助填補美國對中國經濟壁壘大漏洞；政府已禁止美企業直接向中國出售某些先進技術，但詹氏國防資訊集團(Janes)資深中國事務分析師朱懷安(Claire Chu)表示，政府幾乎無法控制或洞察資金從美國流向中國，因此對此類交易進行更多監督，「不是會不會發生的問題，而是何時發生，」她說。

部分提議引起相關業界團體抗拒，認為限制過廣可能令負責監督的政府官員不堪重負，造成嚴重延誤，對美國經濟形成回馬槍，損害競爭力。

去年國會曾提出廣泛提案，以審查基礎設施和醫藥等關鍵行業對外投資，結果引發美國商會(U.S. Chamber of Commerce)和美中貿易全國委員會(U.S.-China Business Council)等團體反對。

拜登政府限制對中國投資措施似乎只針對少數敏感行業，但部分業界代表擔心，相關措施僅適用美國企業而不適用外國競爭對手，會讓美國企業處於不利地位；中國在全球均可獲得大量其他資金來源，切斷美中渠道，將阻止美國企業自中國創新中獲益。