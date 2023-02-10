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中國施放氣球 美情蒐：習近平、解放軍高層事前不知情

記者張文馨／華盛頓報導
美方根據已打撈上來的中國氣球殘骸，判斷絕對是偵察氣球，絕非只是中方宣稱的氣象氣球。（路透）
美方根據已打撈上來的中國氣球殘骸，判斷絕對是偵察氣球，絕非只是中方宣稱的氣象氣球。（路透）

北京稱觀測氣象 FBI：有可監控的電偵設備

美國政府正在分析4日擊落的中國高空偵察氣球，綜合多家外媒報導，拜登政府官員9日分別向國會議員閉門簡報，稱已經確定該氣球配備能監控美國通信的電偵設備，且中國國家主席習近平事先不知情。

負責分析間諜氣球的聯邦調查局（FBI）9日說明調查進度表示，目前收集到的證據都取自水上，包含氣球本體、電線和一點點的電子設備，不足以了解中國的意圖，但目前掌握的證據與美國政府迄今對氣球的評估並不衝突。

CNBC報導，FBI官員表示，多數的證據都還在水下，重要的的傳感和攝影等電子設備都不完整，有部分位於海底。

同日，拜登政府官員分別在公開和閉門的聽證會對國會議員簡報最新進展，美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名國務院資深官員表示，該氣球屬於跨國情蒐的一環，根據U2偵察機拍到的照片，這個氣球能蒐集信號情報。

彭博資訊報導，這個氣球上有著西方製造的零件還有英文，但不清楚是擊落前發現的還是擊落後得知。

國防部長奧斯丁證實，中國的偵察氣球曾飛過美國飛彈基地和B-2隱形戰機基地。（路透...
國防部長奧斯丁證實，中國的偵察氣球曾飛過美國飛彈基地和B-2隱形戰機基地。（路透）

CNN報導，拜登官員對國會議員表示，這個氣球是在習近平和解放軍高層不知情的狀況下被施放，中方內部正在釐清來龍去脈；此外，美國之所以沒有立即採取行動擊落氣球，有一部分是擔心會加劇甚至引發與中方的軍事衝突。

此外，CNN報導，中國在此次行動中幾乎沒有得到新情報，自美國發現氣球起，中方好像就停止傳輸訊息，美國也採取行動保護機敏資訊外流。

拜登總統9日接受美國西語頻道世界電視網（Telemundo）專訪表示，和鋪天蓋地的各國情蒐總量相比，這個氣球不算是美國安全的重大漏洞；但該氣球違反國際法，而且這是美國的領空，美國能按照自己意志處理飄進來的氣球。

氣球 拜登 FBI

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